NASA dời lịch phóng tàu lên Mặt Trăng sang 3/9

MỹNhiệm vụ không người lái Artemis I sẽ phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Mặt Trăng vào cuối tuần này.

Tổ hợp Artemis I trên bệ phóng. Ảnh: NASA

Khoảng thời gian thích hợp để phóng tàu kéo dài trong 2 giờ, bắt đầu từ 2h17 tối ngày 3/9 theo giờ địa phương, tức 1h17 rạng sáng ngày 4/9 (giờ Hà Nội). Sau sự cố hủy phóng vào sáng ngày 29/8, đội kỹ thuật đã dành hết thời gian còn lại trong ngày đánh giá dữ liệu thu thập được. Ban quản lý nhiệm vụ chia sẻ thông tin cập nhật vào tối ngày 30/9. Tổ hợp Artemis I bao gồm tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS) và tàu vũ trụ Orion, tiếp tục nằm trên bệ phóng 39A tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida.

Một trong 4 động cơ RS-25, gọi là động cơ số 3, không thể đạt ngưỡng nhiệt phù hợp để động cơ khởi động khi cất cánh. Các động cơ cần điều hòa nhiệt trước khi nạp nhiên liệu đẩy siêu lạnh. Để ngăn động cơ bị sốc nhiệt, chuyên viên điều hành phóng tăng áp suất bình chứa hydro lỏng ở tầng chính để đưa một ít hydro lỏng vào động cơ. Hydro lỏng có nhiệt độ vào khoảng -252 độ C. Động cơ số 3 ấm hơn vài độ so với những động cơ còn lại, đạt mức nhiệt -245 độ C, theo John Honeycutt, giám đốc Chương trình Hệ thống phóng không gian ở Trung tâm bay vũ trụ Marshall của NASA ở Alabama. Quản lý nhiệm vụ nghi ngờ vấn đề ở động cơ số 3 nằm ở hệ thống nạp nhiên liệu. Cảm biến bị lỗi có thể cung cấp số liệu không chính xác về nhiệt độ động cơ.

Đội kỹ thuật lên kế hoạch nạp nhiên liệu sớm hơn 30 - 45 phút so với hôm 29/8 và theo dõi nhiệt độ động cơ trong suốt quá trình nạp. Tháo gỡ và thay thế cảm biến trên bệ phóng rất khó, vì vậy giải pháp duy nhất là đưa cỗ máy trở lại Tòa nhà lắp ráp phương tiện, theo Charlie Blackwell-Thompson, giám đốc phóng Artemis ở chương trình Exploration Ground Systems của NASA. Một số vấn đề khác như bão, rò rỉ ở đường ống 20 cm dùng để đổ và hút hydro lỏng ở tầng chính của tên lửa và rò rỉ van thông khí cũng góp phần dẫn tới sự cố hôm 29/8.

Dự báo thời tiết hôm 3/9 tại khu vực bao gồm khả năng xảy ra mưa rào và giông bão vào buổi sáng và đầu giờ chiều, vì vậy đội phụ trách sẽ tiếp tục theo dõi sát sao, theo nhà khí tượng học Mark Burger. Một thời gian phóng dự phòng khác cho nhiệm vụ Artemis I là ngày 5/9.

Artemis 1 là sứ mệnh đầu tiên trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis kể từ sau nhiệm vụ Apollo cuối cùng năm 1972. Sau gần 50 năm, NASA thành lập một chương trình nhằm đưa con người hạ cánh ở khu vực chưa khám phá trên Mặt Trăng. Một trong nhiệm vụ quan trọng của Artemis 1 là tìm hiểu những nguồn tài nguyên thiên nhiên, như nước hoặc khoáng sản, có thể có trên Mặt Trăng.

Theo lộ trình, sau khi Artemis 1 phóng thành công, nhiệm vụ không người lái này sẽ kiểm tra mọi bộ phận mới giúp mục tiêu khám phá không gian sâu trong tương lai trở nên khả thi. Sau đó, các phi hành gia sẽ thực hiện hành trình vào năm 2024 và 2025 trong nhiệm vụ Artemis II và Artemis III.

An Khang (Theo CNN)