NASA bắt đầu nghiên cứu UFO

MỹNASA thông báo kế hoạch nghiên cứu UFO theo hướng khoa học trước khi công bố phát hiện trong một báo cáo công khai.

Hình ảnh UAP do Trung tâm thông tin chiến đấu của tàu USS Omaha ghi lại vào ngày 15/7/2019. Ảnh: Jeremy Corbell/YouTube

Các chuyên gia tham gia nghiên cứu sẽ xem xét dữ liệu liên quan từ những trường hợp bắt gặp hiện tượng không trung không xác định (UAP), tìm hiểu làm cách nào để ghi lại tốt nhất UAP trong tương lai và xác định cách sử dụng thông tin mới để tăng cường hiểu biết về những vật thể bí ẩn.

Thông báo về chương trình mới, dự kiến khởi động vào đầu mùa thu năm nay và mất khoảng 9 tháng để hoàn thành, được đưa ra sau phiên điều trần tại Quốc hội, trong đó các nhà làm luật chất vấn hai chuyên gia quốc phòng về nhiều báo cáo từ phi công chứng kiến UAP. Phiên điều trần tập trung vào báo cáo của Lầu Năm Góc về 144 lần bắt gặp UAP của phi công Hải quân Mỹ từ năm 2004. Phần lớn trong số đó được kết luận là vật thể thực.

Nghiên cứu mới của NASA sẽ do nhà vật lý thiên văn David Spergel chỉ đạo và điều phối bởi trợ lý Daniel Evans ở Ban chỉ đạo nhiệm vụ khoa học của NASA. "Do số lần quan sát rất ít ỏi, nhiệm vụ đầu tiên cả chúng tôi là thu thập nhiều bộ dữ liệu hết mức có thể", Spergel chia sẻ. "Chúng tôi sẽ phân loại dữ liệu từ dân cư, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và các công ty, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể thu thập, và tìm ra cách phân tích tốt nhất".

Lần gần nhất một cuộc điều tra UAP quy mô rộng cấp chính phủ diễn ra là năm 1969. Cuộc điều tra mang tên Project Blue Book của Không quân Mỹ kết thúc mà không thể xác minh vật thể bay nào và kết luận không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia.

NASA sẽ tiếp cận nghiên cứu UAP giống như bất kỳ nghiên cứu khoa học nào, đó là khám phá một lĩnh vực nghèo dữ liệu và khiến nó trở nên đáng tìm hiểu và phân tích. Do vấn đề an ninh quốc gia và an toàn hàng không gắn liền với UAP, các nhà khoa học muốn xem xét các quan sát và kiểm tra đó có phải hiện tượng tự nhiên hay không.

Báo cáo đầy đủ sẽ được công bố trong tương lai gần và nhóm nghiên cứu sẽ tổ chức một cuộc họp công khai để thảo luận phát hiện, theo Evans. Kinh phí ước tính cho dự án này vào khoảng vài chục nghìn USD và không vượt quá 100.000 USD.

