Naris Cosmetics đồng hành Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Thương hiệu Naris Cosmetics và ban tổ chức Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 ký hợp đồng tài trợ độc quyền mỹ phẩm trang điểm cao cấp.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ họp báo trao sash và công bố dàn thí sinh, ngày 22/10. Ở phần phát biểu, bà Vũ Thị Thu Hạnh - CMO Naris Cosmetics - nhắc lại lịch sử 92 năm phát triển, theo đuổi sứ mệnh "nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong" của thương hiệu Nhật. Hiện đơn vị cung cấp hàng trăm sản phẩm làm đẹp, đa mẫu mã lẫn công năng.

Lễ ký kết hợp tác giữa đại diện đôi bên hôm 22/10. Ảnh: Naris Cosmetics

Tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, thương hiệu mang tới dòng chống nắng Ailus Stress Free - được các chuyên gia Naris nghiên cứu riêng cho làn da người Việt. Trước đó, đơn vị đồng hành Miss Grand Vietnam 2024, với Parasola by Naris - dòng chống nắng bán chạy khác.

"Chúng tôi quyết định tài trợ độc quyền mỹ phẩm cao cấp với mong muốn giúp thí sinh che khuyết điểm nhưng không làm mất vẻ đẹp tự nhiên. Đặc biệt qua sân chơi này, chúng tôi mang đến minigame thú vị nhằm tìm kiếm 'The best face of Naris'. Thông tin sẽ sớm công bố trên trang chủ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Hy vọng giúp thí sinh và khán giả có nhiều trải nghiệm thú vị", CMO Thu Hạnh nói.

Bà Vũ Thị Thu Hạnh - CMO Naris Cosmetics. Ảnh: NVCC

Cũng theo đại diện nhãn hàng, dòng Ailus Stress Free ứng dụng nhiều công nghệ, nhất là Stress Barrier - giải pháp tạo dựng và cố định lớp nền, bảo vệ da khỏi tia UV, khói bụi lẫn ánh sáng xanh, đồng thời ngừa lão hóa. Thành phần nước suối khoáng onsen, lá trà xanh và lá sakura hỗ trợ cấp ẩm, kiểm soát tình trạng đổ dầu, ngăn lớp nền xuống tông.

"Sản phẩm kết hợp công nghệ mới và thành phần dưỡng chất tự nhiên có thể che phủ khuyết điểm không đáng có, cổ vũ các cô gái tự tin vượt mọi thử thách, khẳng định tài năng và bản lĩnh, chinh phục vương miện cao quý", CMO Thu Hạnh nói thêm.

Dòng chống nắng Ailus Stress Free. Ảnh: Naris Cosmetics

Naris bắt nguồn từ chữ "nourish" trong tiếng Anh, hàm ý chăm dưỡng, nâng niu mỗi ngày. Hơn 100 năm qua, thương hiệu theo đuổi tôn chỉ "For Others" (Vì bạn), cung cấp các dòng mỹ phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, không màu không mùi và khả năng chống UV cao. Đó là kết quả của quá trình tinh chế nguyên liệu sạch trên núi Rocko (thành phố Osaka, Nhật Bản) và nguồn nước tinh khiết từ núi tuyết tan.

Nhiều năm nay, Naris luôn có mặt trong danh sách thương hiệu uy tín, bán chạy tại Nhật.

Naris Cosmetics

Địa chỉ: 441 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 093 614 00 00

Fanpage: Narisvietnam.fanpage

Website: https://naris.vn/

(Nguồn: Naris Cosmetics)