Naraka: Bladepoint ra mắt tại Việt Nam hôm nay

VNGGames phát hành Naraka: Bladepoint tại Việt Nam từ ngày 30/12, đồng thời hợp tác Masew và rapper Ngắn ra mắt ca khúc chủ đề chào mừng sự kiện.

VNGGames chính thức phát hành Naraka: Bladepoint tại Việt Nam từ ngày 30/12. Trước đó, từ ngày 22/12, người chơi đã đăng ký trước qua nền tảng Level Up để nhận ưu đãi. Đây là game PC thể loại sinh tồn kết hợp yếu tố võ hiệp do NetEase phát triển, hiện cho tải miễn phí.

Naraka: Bladepoint ra mắt hôm nay. Ảnh: VNGGames

Thế giới Naraka: Bladepoint xây dựng bối cảnh phương Đông với các nhân vật sở hữu kỹ năng riêng, cho phép game thủ giao tranh bằng hệ thống vũ khí cận chiến là chủ đạo, kết hợp vũ khí tầm xa để hỗ trợ. Lối chơi này tạo sự khác biệt so với các game sinh tồn truyền thống thiên về đấu súng và ẩn nấp.

Nhân dịp ra mắt thị trường Việt Nam, VNGGames giới thiệu ca khúc chủ đề Glory Is Yours, do nhà sản xuất Masew và rapper Ngắn thực hiện, cùng sự tham gia của BLV Hoàng Luân, streamer QNT và cosplayer Bạch Ngọc Tiên. Những nhân vật tham gia đóng MV hóa thân thành các phiên bản chiến binh đại diện cho cá tính, phong cách riêng của họ, qua đó thể hiện tài nghệ để vượt qua loạt thử thách. MV truyền tải thông điệp mỗi người chơi đều có thể theo đuổi vinh quang của riêng mình tại chiến trường Tụ Quật Châu, bất kể họ là ai, đến từ đâu.

Hình ảnh trong MV chủ đề. Ảnh: VNGGames

Theo VNGGames, việc phát hành Naraka: Bladepoint tại Việt Nam mở ra giai đoạn mới cho tựa game sinh tồn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trò chơi góp phần đưa văn hóa - lịch sử - thần thoại phương Đông phổ biến, gần gũi đối với cộng đồng game thủ thế giới. Tại ASIAD 20 tổ chức ở Nagoya (Nhật Bản), Naraka: Bladepoint là 1 trong 13 nội dung tranh huy chương của bộ môn thể thao điện tử.

Từ ngày 31/12 đến 30/1/2026, Naraka: Bladepoint triển khai sự kiện "Thức tỉnh chiến binh" dành cho tân thủ. Người tham gia hoàn thành chuỗi nhiệm vụ hàng ngày để nhận lượt quay vòng may mắn. Trong đó, người chơi chỉ cần chơi 3 trận bất kỳ và mời bạn bè cùng tham gia. Ngoài ra, người chơi đăng nhập 14 ngày trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ mở khóa phần thưởng Rương Tùy chọn trang phục. Toàn bộ máy chủ cũng nhận quà từ chương trình đăng ký sớm sau khi đạt hơn 20.000 lượt. Phần thưởng cao nhất là bộ PC custom Naraka trị giá 77 triệu đồng.

Những người chơi cài đặt và tạo nhân vật thành công trong Naraka trước ngày 15/1/2026 sẽ nhận phần thưởng này trong hòm thư in-game.

Thông tin chi tiết và cập nhật về Naraka: Bladepoint được công bố trên website chính thức của trò chơi.

Lan Anh