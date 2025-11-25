Napas vinh danh các tổ chức thành viên

Napas điểm lại kết quả hoạt động và vinh danh các tổ chức thành viên có đóng góp nổi bật trong năm 2025 tại Hội nghị Tổ chức Thành viên, diễn ra ở Phú Quốc, ngày 21/11.

Hội nghị được Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức thường niên, nhằm đánh giá kết quả hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Tại sự kiện, Napas đã tổ chức lễ vinh danh 18 ngân hàng có đóng góp nổi bật trong năm 2025. Trong đó, Techcombank được trao giải Ngân hàng xuất sắc năm; Vietcombank, MB và Sacombank được vinh danh là Ngân hàng tiêu biểu.

Chủ tịch HĐQT Napas trao giải cho đại diện Techcombank. Ảnh: Napas

Ở nhóm giải về phát triển dịch vụ, Agribank dẫn đầu về giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ Napas tại các điểm chấp nhận thanh toán online và offline. Techcombank và Eximbank được ghi nhận vì đóng góp nổi bật trong việc thúc đẩy dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 247.

Về mạng lưới chấp nhận thanh toán, NCB được vinh danh là ngân hàng có độ phủ VietQRPay tốt nhất; Agribank đứng đầu về hiệu quả đầu tư mạng lưới ATM; còn HDBank dẫn đầu cả hai hạng mục POS và mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến.

Ở mảng phát triển thẻ, Vietcombank, MB và Agribank là ba ngân hàng có tốc độ phát hành và phát triển dịch vụ thẻ Napas nổi bật nhất. OCB và Woori Bank được đánh giá có tập khách hàng sử dụng thẻ năng động. Vikki Bank dẫn đầu thị trường về số lượng thẻ đồng thương hiệu Napas - MasterCard, trong khi OCB đứng đầu về xu hướng sử dụng thẻ tín dụng Napas.

Nhiều ngân hàng cũng được ghi nhận tại hạng mục đổi mới sáng tạo, gồm BVBank, NCB, BIDV, Vietcombank, VIB, Nam A Bank, SHB, Sacombank, MB và VRB. Cuối cùng, giải thưởng dành cho các ngân hàng năng động nhất trong hợp tác và triển khai dự án với Napas gọi tên BIDV, Agribank, VietinBank, MB và NCB.

Tổng Giám đốc Napas trao giải cho đại diện Vietcombank, MB và Sacombank. Ảnh: Napas

Trong khuôn khổ hội nghị, Napas và các đơn vị thành viên cũng thảo luận về bối cảnh kinh tế trong nước và những xu hướng nổi bật của thị trường thanh toán điện tử. Theo định hướng của Chính phủ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục là nền tảng để thúc đẩy kinh tế số, trong đó hoạt động thanh toán giữ vai trò hạ tầng quan trọng, giúp tăng hiệu quả giao dịch và hỗ trợ lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Đại diện Napas nhận định lĩnh vực thanh toán điện tử sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, song đi kèm yêu cầu cao hơn về an toàn, bảo mật và khả năng xử lý giao dịch với quy mô lớn. Trước xu hướng này, đơn vị cho biết sẽ tập trung phát triển công nghệ, nâng cao chất lượng vận hành để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của người dùng và doanh nghiệp.

Năm 2025, hệ thống Napas ghi nhận mức tăng trưởng 23,7% về số lượng giao dịch và 8,7% về giá trị so với năm 2024, trung bình xử lý hơn 32 triệu giao dịch mỗi ngày. Dịch vụ chuyển tiền nhanh qua mã VietQR tiếp tục mở rộng mạnh, với gần 90 triệu tài khoản Mobile Banking sử dụng quét mã. Riêng 10 tháng đầu năm, giao dịch VietQR tăng hơn 52% về số lượng và 85% về giá trị so với cùng kỳ. Tỷ lệ hoạt động liên tục của hệ thống đạt 99,997%.

Đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị Tổ chức Thành viên 2025. Ảnh: Napas

Trong năm, đơn vị cũng triển khai nhiều dự án kỹ thuật như nâng cấp tiêu chuẩn dịch vụ chuyển tiền, QR, ra mắt nền tảng thanh toán số và triển khai Tap and Pay trên Android, Apple Pay cho thiết bị iOS. Dịch vụ VietQRPay và VietQRGlobal được chuẩn hóa để phục vụ nhu cầu giao dịch trong nước và xuyên biên giới. Hệ thống đã hoàn tất kết nối thanh toán QR với Thái Lan, Campuchia, Lào và sẽ mở rộng sang Trung Quốc vào đầu tháng 12/2025 thông qua hợp tác với UnionPay. Napas cho biết sẽ tiếp tục mở rộng kết nối sang Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ..., hướng tới xây dựng mạng lưới thanh toán liền mạch với chi phí hợp lý.

Song song với mở rộng dịch vụ, Napas tăng cường giải pháp phòng chống gian lận, đảm bảo an toàn giao dịch. Công cụ cảnh báo giao dịch rủi ro đã được triển khai tới các tổ chức thành viên dựa trên dữ liệu từ hệ thống SIMO của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Đồng thời, Napas cũng phối hợp Hiệp hội Ngân hàng ban hành Sổ tay hướng dẫn xử lý gian lận, hỗ trợ các ngân hàng phát hiện và quản lý giao dịch bất thường, góp phần thúc đẩy giao dịch an toàn trong môi trường thanh toán số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Napas cho biết, đơn vị luôn kiên định với mục tiêu bảo đảm hạ tầng thanh toán vận hành ổn định, an toàn và liên tục, đồng thời tiếp tục đổi mới để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng phong phú của người dân và doanh nghiệp.

"Những kết quả tích cực trong năm 2025 có được nhờ sự đồng hành của các tổ chức thành viên. Trong thời gian tới, Napas mong tiếp tục nhận được sự hợp tác để cùng xây dựng hệ thống thanh toán số an toàn - hiện đại - kết nối, vươn tầm khu vực, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam", đại diện Napas chia sẻ.

Bước sang năm 2026, Napas đặt mục tiêu mở rộng các dịch vụ trọng tâm như VietQRPay, VietQRGlobal, Tap and Pay; thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với các thị trường trong khu vực; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Minh Ngọc