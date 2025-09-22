Napas vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán xuất sắc

Napas tổ chức Hội nghị Khách hàng 2025, vinh danh 13 tổ chức thành viên và đơn vị trung gian thanh toán có những đóng góp quan trọng trong năm qua.

Sự kiện được tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 19/9, với sự tham gia của Ban lãnh đạo Napas cùng đại diện hơn 40 đơn vị trung gian thanh toán trong mạng lưới thành viên. Tại hội nghị, Napas đã tổ chức Lễ vinh danh các đơn vị trung gian thanh toán xuất sắc. Giải thưởng được xây dựng dựa trên các tiêu chí: tăng trưởng giao dịch, hiệu quả thanh toán trực tuyến và sự năng động trong triển khai dịch vụ.

Cụ thể, MoMo, Viettel Digital và ZaloPay được trao giải "Member of the Year 2025" cho nhóm dẫn đầu về giá trị giao dịch. Ở hạng mục "Leading Member in E-Commerce Volume 2025", ba đơn vị OnePay, ShopeePay và Ngân Lượng được vinh danh nhờ dẫn đầu về giao dịch trực tuyến. MoMo đồng thời nhận thêm giải "Leading Member in Volume Growth 2025" khi có tốc độ tăng trưởng doanh số nổi bật. Nhóm "Dynamic Member" ghi nhận sự năng động của VNPT Epay, GalaxyPay, 9Pay và FinViet trong triển khai dịch vụ mới và hoạt động marketing. Trong khi đó, Epay, VietUnion và Payme được trao giải "Innovation Member" nhờ tiên phong thực hiện các dự án đổi mới.

Đại diện MoMo nhận Giải "Member of the Year 2025" do Napas trao tặng. Ảnh: Napas

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Napas và các đơn vị đã cùng trao đổi về những thách thức, cơ hội phát triển bền vững của thị trường thanh toán. Trong đó, lĩnh vực thanh toán điện tử được đánh giá có bước tiến quan trọng khi Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2024 về thanh toán không dùng tiền mặt và Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 40 năm 2024 quy định hoạt động trung gian thanh toán, tạo hành lang pháp lý mở rộng quy mô và tiềm năng cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, theo Ngân hàng Nhà nước, 7 tháng đầu năm 2025, giao dịch không dùng tiền mặt tăng 44,4% về số lượng và 25,04% về giá trị; riêng qua mã QR tăng 66,73% về số lượng và 159% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Sự tăng trưởng này cho thấy hành vi tiêu dùng đang dịch chuyển rõ rệt, tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của hệ sinh thái thanh toán số.

Ban lãnh đạo Napas và đại diện của hơn 40 đơn vị Trung gian thanh toán tham dự Hội nghị Khách hàng Napas 2025. Ảnh: Napas

Trước nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng, Napas cùng các đơn vị trung gian thanh toán đã phối hợp triển khai nhiều dự án như: chuyển tiền qua ví điện tử, thanh toán VietQR Pay tại các điểm bán trong nước, VietQR Global cho khách quốc tế, Napas Apple Pay, Tap and Pay, thanh toán không chạm trong giao thông công cộng trên metro và xe bus. Những giải pháp này góp phần đa dạng hóa phương thức, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

Trong giai đoạn tới, Napas định hướng xây dựng nền tảng thanh toán số (Napas Digital Payment Platform) hỗ trợ thẻ, tài khoản, ví điện tử, QR... trên kênh giao dịch trực tuyến và các điểm chấp nhận thanh toán, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, đặc biệt là VietQR Global nhằm phục vụ khách quốc tế. Napas cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trung gian để thúc đẩy liên thông, an toàn hệ thống và mang đến nhiều giải pháp tiện ích cho khách hàng.

Minh Ngọc