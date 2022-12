Napas ưu đãi cho khách thanh toán tại Hàn Quốc

Chủ thẻ Napas thanh toán tại chuỗi cửa hàng miễn thuế Shilla (Shilla), chi nhánh Seoul được hoàn tiền đến 20% (tối đa một triệu đồng) từ nay đến 31/3/2023.

Ưu đãi áp dụng cho giao dịch đầu tiên của chủ thẻ trong tháng có giá trị 500.000 đồng. Chủ thẻ Napas còn có cơ hội nhận quà khi mua sắm, thanh toán qua POS tại chuỗi cửa hàng Shilla, chi nhánh Seoul từ nay đến 31/12. Cụ thể, giao dịch từ một USD trở lên, khách hàng sẽ nhận một túi đựng đồ du lịch. Chương trình áp dụng cho 500 khách hàng đầu tiên thanh toán bằng thẻ Napas.

Đối với giao dịch từ 150 USD trở lên (tổng hóa đơn trong ngày), khách hàng sẽ nhận ngay voucher giảm giá 10.000 won cho lần thanh toán tiếp theo tại tất cả cửa hàng offline. Chương trình áp dụng cho 400 khách hàng đầu tiên thanh toán bằng thẻ Napas. Ưu đãi dành cho chủ thẻ nội địa Napas của các ngân hàng BIDV, TPBank, SHB, Nam Á Bank, ABBank, Bản Việt, Bảo Việt Bank, Bắc Á Bank, Viet A Bank, CoopBank, Saigonbank.

Đại diện Napas cho biết, chương trình ưu đãi thực hiện nhằm khuyến khích du khách sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử thay vì thói quen mang theo tiền mặt khi đi du lịch như trước đây. Qua đó, khách hàng sẽ có những trải nghiệm thanh toán thuận tiện, nhiều ưu đãi, đáp ứng nhu cầu du lịch, mua sắm.

Đơn vị vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình "Napas trong tay, khám phá ngay Hàn Quốc". Khách hàng được hoàn tiền 20% cho các giao dịch có hóa đơn tối thiểu từ 500.000 đồng. Số tiền hoàn trả tối đa lên tới một triệu đồng cho chủ thẻ nội địa Napas khi thực hiện giao dịch thanh toán tại các các điểm chấp nhận thanh toán trong mạng lưới của BC Card tại chuỗi miễn thuế Shilla, cửa hàng lưu niệm Hwachang Tosan, Donghwang Tosan, cửa hàng hoàn thuế C & C, siêu thị Lotte - Lotte Mart, cửa hàng của Huyndai (Huyndai Premium Outlet/ Department Store). Chương trình kéo dài đến hết ngày 20/3/2023.

Thẻ chip nội địa Napas là thẻ thanh toán do các ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành. Thẻ ứng dụng công nghệ chip hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nước và tiêu chuẩn quốc tế EMV Co. Sản phẩm gia tăng tính năng an toàn, bảo mật cho chủ thẻ, phòng tránh các rủi ro về giao dịch gian lận, giả mạo. Các dòng thẻ chip nội địa được phát hành hiện nay gồm thẻ ghi nợ, thẻ trả trước, thẻ tín dụng nội địa và thẻ kép (tích hợp tính năng của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong một phôi thẻ vật lý).

Minh Huy