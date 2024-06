Napas ưu đãi 20.000 đồng cho hóa đơn tại Highlands Coffee

Người mua nhận ưu đãi 20.000 đồng cho hóa đơn từ 49.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ Napas tại cửa hàng Higlands Coffee, sau 14h mỗi ngày.

Thời gian ưu đãi từ 12/6 đến 12/9 hoặc đến khi hết ngân sách (tùy thời điểm nào đến trước). Chương trình áp dụng tại hệ thống các cửa hàng Highlands Coffee và cửa hàng nhượng quyền do Bắc Đẩu vận hành. Xem danh sách chi tiết các cửa hàng Highlands Coffee có ưu đãi tại đây.

Khuyến mại áp dụng cho toàn bộ hóa đơn được thanh toán bằng thẻ Napas và không dùng trong trường hợp tách hóa đơn. Khách mua có thể tích hợp chung với các khuyến mại khác và không dùng cho hình thức đặt hàng qua hotline (Call Center).

Các cửa Highlands Coffee Foodcourt Menas Mall, Lotte Mart Bình Dương, Lotte Mart Vũng Tàu, Lotte Mart Đồng Nai, Lotte Mart Cần Thơ, Lotte Mart Vinh, Lotte Mart Tây Hồ... không áp dụng ưu đãi này. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày không tiền mặt 2024 từ Công ty cổ phần thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

Khách dùng thẻ Napas nhận ưu đãi 20.000 đồng cho hóa đơn từ 49.000 đồng tại Highlands Coffee. Ảnh: Napas

Thẻ Napas là thẻ thanh toán do các ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành. Công nghệ chip không tiếp xúc (contactless) ứng dụng trên thẻ Napas đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa do Ngân hàng nhà nước ban hành và Tiêu chuẩn quốc tế EMV Co. Tính năng giúp gia tăng an toàn, bảo mật thông tin cho chủ thẻ, phòng tránh các rủi ro giao dịch gian lận, giả mạo.

Phương thức thanh toán bằng thẻ chip contactless Napas đem lại sự đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Người dùng chỉ cần chạm thẻ lên máy POS tại các điểm chấp nhận thanh toán mà không phải nhập PIN hay ký tên đối với các giao dịch giá trị nhỏ.

Các chương trình khuyến mại do Napas phối hợp các đối tác triển khai nhằm đem lại cho khách hàng sự trải nghiệm dịch vụ thanh toán tiện lợi cùng nhiều ưu đãi, góp phần thúc đẩy thói quen chi tiêu thanh toán không dùng tiền mặt.

Thái Anh