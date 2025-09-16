Napas triển khai thanh toán không tiếp xúc trên xe bus tại TP HCM

Napas phối hợp Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP HCM, Sacombank triển khai phương thức thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ Napas trên mạng lưới xe bus tại TP HCM, từ 16/9.

Phương thức thanh toán mới được áp dụng trên 30 tuyến xe bus, với hơn 600 phương tiện thuộc các đơn vị vận tải: Việt Thắng, Bảo Yến, Citranco, Saigonbus và Vận tải 26. Hành khách có thể sử dụng thẻ Napas do 28 ngân hàng phát hành hoặc điện thoại, đồng hồ thông minh được tích hợp thẻ số hóa của Napas để thanh toán trực tiếp trên thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt trên xe bus.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ Napas cho phép "chạm" thanh toán vé xe bus. Ảnh: Napas

Trước đó, từ năm 2021, Napas đã triển khai dịch vụ trên hệ thống xe điện Vinbus, sau đó mở rộng sang tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Việc mở rộng sang xe bus truyền thống cho thấy nỗ lực của Napas trong xây dựng hệ sinh thái thanh toán đồng bộ, liền mạch, đồng thời thúc đẩy lộ trình số hóa giao thông công cộng tại TP HCM.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng giám đốc Napas đánh giá, với hơn 80 triệu thẻ Napas đang lưu hành, việc triển khai thanh toán không tiếp xúc sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, không phải xếp hàng mua vé hay dùng tiền mặt, từ đó di chuyển nhanh hơn, an toàn và thuận tiện hơn.

"Đây là bước đi quan trọng để xây dựng hạ tầng giao thông hiện đại, minh bạch, góp phần thúc đẩy đô thị thông minh và xã hội không tiền mặt tại Việt Nam, phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới", ông Hùng nhấn mạnh.

TP HCM hiện có 138 tuyến xe bus. Ảnh: Napas

Theo ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, nhờ sự phối hợp tích cực của các đơn vị liên quan, hệ thống thanh toán không tiền mặt đã được triển khai trên 96 tuyến xe bus với 1.456 phương tiện tại TP HCM.

Trong giai đoạn tiếp theo, TP HCM dự kiến đồng bộ hệ thống vé tự động trên toàn bộ 138 tuyến, khoảng 2.221 phương tiện, góp phần hoàn thiện lộ trình số hóa giao thông công cộng TP HCM.

"Thanh toán không tiếp xúc sẽ nâng cao trải nghiệm hành khách, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, từ đó giảm tải giao thông cá nhân và hướng tới hệ thống giao thông bền vững", ông Lê Hoàn chia sẻ.

Hiện có 28 ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ, gồm: Sacombank, BIDV, Agribank, TPBank, SHB, BVBank, VietBank, SeABank, NamABank, Vietcombank, Wooribank, Techcombank, VIB, NCB, VietABank, BaoViet Bank, PBVN, Kienlongbank, Saigonbank, BacABank, Eximbank, MB, ACB, OCB, Vietinbank, Vikki, HDBank và Timo by BVBank.

Ông Phạm Đức Duy, Phó giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân Sacombank cho biết, dự án này là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái thanh toán số trong lĩnh vực giao thông, mang đến trải nghiệm liền mạch, an toàn và tiết kiệm cho khách hàng.

Đại diện các bên nhấn mạnh, sự hợp tác lần này không chỉ tạo thuận tiện cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu xã hội không tiền mặt và đô thị thông minh.

Minh Ngọc