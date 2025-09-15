Napas phối hợp ACB hoàn tiền cho khách hàng đăng ký thanh toán tự động

Napas phối hợp ACB triển khai chương trình hoàn tiền đến 60.000 đồng cho khách hàng đăng ký thanh toán hóa đơn tự động trên ứng dụng ACB One, từ 10/9 đến hết 9/11.

Cụ thể, khách hàng lần đầu thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau hoặc Internet từ 200.000 đồng trên ứng dụng ACB One sẽ được hoàn 50.000 đồng. Đặc biệt, nếu chủ thẻ thiết lập chức năng thanh toán tự động với giá trị từ 200.000 đồng cho các dịch vụ này sẽ được hoàn 60.000 đồng.

Khách hàng được hoàn tiền tới 60.000 đồng khi đăng ký thanh toán trực tuyến trên ACB One. Ảnh: Napas

Ngân hàng cho biết ứng dụng ACB One được phát triển để đáp ứng nhu cầu tài chính số ngày càng đa dạng của người dân. Với vài thao tác thiết lập, hóa đơn hàng tháng sẽ được xử lý tự động, nhanh chóng và an toàn, giúp khách hàng tránh rủi ro trễ hạn, đồng thời chủ động quản lý tài chính, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm số.

Theo đại diện Napas, chương trình khuyến mãi nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán số toàn diện, vừa tiện lợi khi sử dụng vừa có thêm ưu đãi giá trị. Đây cũng là cách Napas khẳng định nỗ lực đồng hành cùng các ngân hàng thương mại trong việc thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số tại Việt Nam.

Minh Ngọc