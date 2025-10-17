Napas mang loạt trải nghiệm công nghệ đến Ngày Thẻ Việt Nam 2025

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) mang chuỗi hoạt động trải nghiệm công nghệ, kèm nhiều ưu đãi tới Ngày Thẻ Việt Nam 2025, diễn ra ngày 18-19/10.

Sự kiện năm nay có chủ đề "Một chạm - Vạn niềm tin", tổ chức tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo ban tổ chức, khách tham quan sẽ được trải nghiệm những công nghệ thanh toán mới như: công nghệ số hóa thẻ vật lý lên thiết bị di động của Napas, phương thức Tap and Pay và hệ sinh thái VietQR với các sản phẩm như VietQRPay, VietQRGlobal...

Bên cạnh đó, tại gian hàng của Napas khách tham dự có thể nhận các phần quà như trà sữa, bánh ngọt khi thanh toán bằng thẻ Napas, Tap and Pay hoặc VietQRPay. Ngoài ra, quà tặng gồm túi, ô, quạt, gấu bông hay vé đêm nhạc "Chạm Việt Nam" sẽ được gửi tới người tham gia các hoạt động check-in hoặc trong khung giờ vàng 15-17h mỗi ngày.

Khách tham quan có cơ hội nhận nhiều phần quà từ Napas tại Ngày Thẻ Việt Nam. Ảnh: Napas

Đặc biệt, năm nay, công ty còn có hoạt động "Freedance - Nhịp chạm Việt Nam" nhằm tạo không gian cho người trẻ thể hiện cá tính qua các điệu nhảy freestyle trên nền nhạc chủ đề. Người tham gia có thể đăng tải video lên TikTok hoặc Facebook với hashtag #NhịpChạmViệtNam và #NAPASDanceChallenge để nhận quà tặng như áo, túi hay quạt.

Ngoài ra, khách hàng có thể trải nghiệm hoạt động "Gắp thú bông - Gửi yêu thương", vừa nhận quà, vừa đóng góp vào quỹ thiện nguyện của ban tổ chức, hướng tới mục tiêu chia sẻ với cộng đồng.

Để tăng mức độ tiếp cận, Napas kết hợp cùng một số KOL, KOC thực hiện livestream, chia sẻ trải nghiệm thanh toán số thông qua VietQRPay và Tap and Pay. Những nội dung này giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về các phương thức thanh toán không tiền mặt.

Ngày hội khép lại với đêm nhạc Sóng Festival, tối 19/10, quy tụ dàn nghệ sĩ: Đen Vâu, Anh Tú, Chillies, Double2T.

Song song với các hoạt động tại sự kiện, Napas phối hợp cùng nhiều ngân hàng và thương hiệu triển khai loạt chương trình ưu đãi dành cho người dùng. Trong lĩnh vực mua sắm, từ 9/9 đến 30/11, khách hàng có thể nhận ưu đãi khi thanh toán văn phòng phẩm tại hệ thống FAHASA bằng thẻ Napas. Giai đoạn 25/9-15/12, các thương hiệu Domino Pizza, Popeyes và Burger King giảm 50.000 đồng cho hóa đơn từ 300.000 đồng, trong khi ShopeePay tặng voucher 50.000 đồng cho khách hàng liên kết thẻ Napas từ 1/9 đến 1/12.

Ở mảng dịch vụ tài chính, VietinBank triển khai chương trình hoàn tiền cho khách hàng mở thẻ VietinBank Trẻ Connect từ 1/9 đến 30/11, còn ACB ưu đãi thanh toán hóa đơn điện thoại trả sau và Internet cho người dùng lần đầu sử dụng ứng dụng ACB ONE từ 10/9 đến 9/11. Tại hệ thống Aeon Mall, khách hàng được giảm 50% (tối đa 100.000 đồng) khi thanh toán bằng thẻ Napas qua thiết bị di động của Apple cho hóa đơn từ 100.000 đồng.

Trong lĩnh vực giải trí, khách hàng thanh toán trực tiếp bằng thẻ Napas tại quầy CGV sẽ nhận một combo bắp nước khi mua vé xem phim từ 191.000 đồng, áp dụng từ 17/10 đến 15/12 với giới hạn tối đa năm lần mỗi ngày cho một thẻ. Ngoài ra, người dùng khi thanh toán trước từ ba tháng dịch vụ Internet hoặc các gói combo Internet - Truyền hình - Camera trên ứng dụng Hi FPT bằng mã VietQRPay sẽ được giảm 10% giá trị thanh toán, tối đa 100.000 đồng.

Đại diện Napas cho biết, sự kiện là dịp kết nối giữa công nghệ và người tiêu dùng, đồng thời thể hiện nỗ lực của các ngân hàng và đơn vị trung gian thanh toán trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán an toàn, tiện lợi, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Ngày Thẻ Việt Nam là sự kiện thường niên do báo Tiền Phong phối hợp với Napas tổ chức từ năm 2020, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Qua 5 năm triển khai, chương trình đã tạo dấu ấn với người dân và góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt.

Minh Ngọc