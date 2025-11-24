Napas hợp tác thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cùng 25 ngân hàng và trung gian thanh toán ký cam kết thúc đẩy thanh toán nội địa và xuyên biên giới bằng hình thức QR, ngày 19/11.

Hoạt động thuộc khuôn khổ Hội thảo "Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn". Trước nhu cầu thanh toán gia tăng và yêu cầu kết nối xuyên biên giới giữa Việt Nam và các thị trường trong khu vực, Napas đã nâng cấp kỹ thuật, phối hợp ngân hàng và trung gian thanh toán chuẩn hóa hai dịch vụ: VietQRPay (nội địa) và VietQRGlobal (xuyên biên giới).

Các chuyên gia thảo luận tại Hội thảo "Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn". Ảnh: Napas

Đối với thanh toán nội địa, VietQRPay hướng đến hỗ trợ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ bán lẻ. Khác với chuyển nhanh giữa cá nhân, giải pháp thanh toán VietQRPay cho doanh nghiệp được tích hợp trong phần mềm quản lý bán hàng, cho phép hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng gắn với từng giao dịch thanh toán. Nhờ đó, đơn vị bán hàng dễ dàng xử lý hoàn, hủy, tra soát khiếu nại, đồng thời quản lý tài chính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Với giao dịch xuyên biên giới, VietQRGlobal đem lại hệ thống nhận diện thống nhất tại các điểm chấp nhận thanh toán. Điều này giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận biết và thực hiện quét mã tại Việt Nam, đồng thời đảm bảo trải nghiệm nhanh chóng và tiện lợi.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó tổng giám đốc Napas trình bày tại sự kiện. Ảnh: Napas

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc Napas, cho biết thúc đẩy VietQRPay và VietQRGlobal là bước quan trọng để xây dựng thị trường thanh toán minh bạch, an toàn, giúp bảo vệ người dùng và hỗ trợ cơ quan quản lý hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

"VietQRGlobal sẽ là bệ phóng để thương mại và du lịch Việt Nam hòa nhịp với dòng chảy kinh tế khu vực. Khi biên giới không còn là rào cản trong thanh toán, người dùng có thêm trải nghiệm thuận tiện, còn doanh nghiệp Việt tăng lợi thế cạnh tranh", ông Minh nhấn mạnh.

Ra mắt năm 2021, VietQR là tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu chung cho dịch vụ chuyển khoản bằng mã QR qua hệ thống Napas. Ba năm qua, phương thức này đã xuất hiện phổ biến từ chợ dân sinh, quán ăn, cửa hàng nhỏ đến các dịch vụ gửi xe. Người dùng chỉ cần quét mã trên ứng dụng ngân hàng để thanh toán, không cần tiền mặt hay thông tin thẻ.

Theo Napas, đến tháng 10/2025, gần 90 triệu tài khoản Mobile Banking đã kích hoạt tính năng quét mã VietQR để giao dịch hằng ngày. Trong 10 tháng đầu năm, lượng giao dịch chuyển tiền qua VietQR đạt 3,6 tỷ giao dịch, tăng hơn 52% so với cùng kỳ 2024; giá trị giao dịch tăng 85%, lên 9,2 triệu tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia nghi lễ cam kết. Ảnh: Napas

Thời gian tới, Napas cho biết sẽ mở rộng mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán VietQRPay, đồng thời hợp tác với các tổ chức trong khu vực để thúc đẩy VietQRGlobal, phục vụ nhu cầu du lịch, mua sắm và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Song song, đơn vị sẽ tăng cường đầu tư công nghệ bảo mật, phòng chống gian lận thông qua hợp tác cùng Hiệp hội An ninh mạng Việt Nam và các đối tác, nhằm đảm bảo hệ sinh thái thanh toán phát triển an toàn, bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng việc chuyển đổi sang VietQR sẽ mở ra giai đoạn mới, nơi giao dịch được minh bạch hóa và trải nghiệm người dùng tiện lợi hơn, góp phần hỗ trợ đà tăng trưởng của kinh tế số.

Minh Ngọc