Napas hỗ trợ ngân hàng hoàn thành chuyển đổi thẻ chip

Napas triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi thẻ chip năm 2021 dành cho các tổ chức thành viên với mục tiêu chuyển đổi 6,7 triệu thẻ và 32.000 máy POS.

Đến ngày 31/12, 100% thẻ thanh toán đang lưu hành của các tổ chức phát hành thẻ Việt Nam sẽ phải tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của thẻ chip nội địa. Đây là lộ trình chuyển đổi của Ngân hàng Nhà nước. Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các tổ chức thành viên hoàn thành công tác chuyển đổi thẻ chip, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia (Napas) đã triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi thẻ chip năm 2021.

Đơn vị sẽ hỗ trợ các tổ chức thành viên đầu tư, nâng cấp thiết bị chấp nhận thẻ (POS) và phát hành thẻ chip theo tiêu chuẩn cơ sở do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Các hình thức hỗ trợ gồm: chuyển đổi cho thẻ chip tiếp xúc (thẻ contact) và thẻ chip không tiếp xúc (thẻ contactless), POS cho thẻ chip tiếp xúc và POS cho thẻ dual (thẻ chip tích hợp hai tính năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một phôi thẻ). Chương trình có sự tham gia thực hiện của 41 tổ chức thành viên.

Napas hỗ trợ ngân hàng nâng cấp máy POS.

Qua ghi nhận của Napas, thời gian qua các ngân hàng đều tích cực thực hiện nhiều hoạt động truyền thông rộng rãi về chương trình chuyển đổi thẻ chip nội địa tới khách hàng. Một số ngân hàng đã áp dụng chính sách xuống chi nhánh thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp chuyển đổi đồng loạt thẻ chip nội địa trả lương cho cán bộ, nhân viên như Vietinbank, BIDV, MB. Cùng với đó, nhiều ngân hàng triển khai miễn phí chuyển đổi thẻ chip cho khách hàng như VCB, MSB, MB, Indovina Bank (IVB), Sacombank, Kienlong Bank, VietA Bank, OCB, Shinhan Bank, NCB, Pvcombank, VIB, SHB, Ngân hàng Việt Nga (VRB). Có đơn vị kết hợp chương trình mở tài khoản số đẹp và phát hành thẻ chip nội địa mới; tặng quà cho khách hàng như BaoViet Bank, MB, công ty tài chính VietCredit.

Chia sẻ về kết quả đạt được khi hỗ trợ chuyển đổi chip nội địa trong thời gian qua, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Napas cho biết: "Các ngân hàng đều đang nỗ lực triển khai kế hoạch chuyển đổi chip nội địa nhằm đạt được lộ trình theo quy định đã đặt ra. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của Covid-19 dẫn tới nhiều tỉnh thành áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, công tác chuyển đổi thẻ của các ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Napas sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các ngân hàng xem xét, đánh giá các phương án tăng cường hiệu quả triển khai trong thời gian tới".

Hiện nay, 43 trong tổng số 50 tổ chức thành viên Napas đã hoàn thành việc chứng thực đáp ứng tiêu chuẩn VCCS. Trong đó 7 ngân hàng đầu tiên đã hoàn thành 100% công tác chuyển đổi VCCS theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là MB, LienVietPostBank, VietBank, Standard Chartered, Hongleongbank, IBK Hồ Chí Minh, IBK Hà Nội. Tính đến 30/6, tổng số lượng thẻ chip chuyển đổi đạt 18,4 triệu thẻ, tổng số ATM và POS chuyển đổi tương ứng đạt hơn 15.500 ATM và 170.000 POS.

Thẻ chip nội địa gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước.

Thẻ chip nội địa do các ngân hàng phát hành từ tháng 5/2019 tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip do Ngân hàng Nhà nước ban hành và Tiêu chuẩn quốc tế EMV. Thẻ chip nội địa đáp ứng đầy đủ các yếu tố kỹ thuật về an toàn, bảo mật, hạn chế các rủi ro về gian lận giả mạo trong thanh toán thẻ, đảm bảo an toàn thanh toán cho khách hàng.

Thẻ chip nội địa gồm thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước. Hiện có 41 ngân hàng phát hành thẻ ghi nợ nội địa. 7 ngân hàng, tổ chức tài chính triển khai phát hành thẻ tín dụng nội địa gồm Vietinbank, Sacombank, ACB, HDBank, Bản Việt, Bảo Việt, VietCredit; 3 ngân hàng thẻ triển khai trả trước nội địa gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank.

Tháng 4/2020, Napas và Vietbank phối hợp tích hợp thẻ ngân hàng trong thanh toán giao thông tại TP HCM. Tháng 4 năm nay, Napas cùng VietinBank triển khai sản phẩm thẻ chip nội địa 2Card, đánh dấu lần đầu tiên thị trường thẻ nội địa Việt Nam xuất hiện dòng sản phẩm thẻ kép (Dual Card). Thẻ kép có hai chip độc lập trên cùng một mặt phôi thẻ vật lý, trong đó một chip của thẻ ghi nợ nội địa và một chip của thẻ tín dụng nội địa.

Minh Huy