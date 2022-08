Napas giới thiệu VietQR tại sự kiện chuyển đổi số ngân hàng

Napas trình bày về tiêu chuẩn, thanh toán qua VietQR, tạo đồng bộ của hạ tầng thanh toán qua QR code, mở rộng liên kết thanh toán quốc tế vào ngày 4/8.

Tại sự kiện, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Techcombank, Nam Á, Napas đã tham gia trình diễn công nghệ mở tài khoản, phát hành thẻ eKYC trên cơ sở kết nối M.O.C với căn cước công dân gắn chip hoặc kết nối, sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử, thanh toán bằng mã VietQR...

Về lĩnh vực thanh toán, Napas giới thiệu kiện tiêu chuẩn VietQR và phương thức thanh toán, chuyển tiền bằng mã VietQR do Napas phối hợp các ngân hàng triển khai. Việc ra mắt tiêu chuẩn VietQR tuân thủ tiêu chuẩn cơ sở của mã QR do Ngân hàng Nhà nước ban hành và tiêu chuẩn thanh toán QR của EMV Co.

Phương thức thanh toán, chuyển tiền bằng mã VietQR giúp tiết kiệm thời gian, thao tác. Ảnh: Napas

Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều quy định nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển đổi số như: thanh toán không dùng tiền mặt, trung gian thanh toán, mở tài khoản và nhận biết khách hàng bằng phương thức điện tử eKYC, cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật (QR, thẻ chip...).

Dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số phát triển mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm, giao dịch không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ đưa vào các chương trình, kế hoạch hành động và giải pháp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu đến năm 2025 như 50% nghiệp vụ ngân hàng được số hóa; 70% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số; 50% khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng khách hàng cá nhân được số hóa, tự động...

Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp nhiều Bộ ngành, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng công nghệ. Công tác truyền thông, giáo dục tài chính tăng cường nhằm nâng cao nhận thức về ứng dụng kỹ thuật số, tránh rủi ro khi giao dịch trên môi trường điện tử...

Sự kiện "Chuyển đổi số ngành Ngân hàng" nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ, góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, có các hoạt động chính: lễ công bố "Ngày chuyển đổi số" của ngành ngân hàng và ra mắt ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành ngân hàng; trình diễn công nghệ ngành ngân hàng. Chương trình tổ chức hội thảo khoa học "Tăng cường kết nối, thúc đẩy chuyển đổi số ngân hàng"; triển lãm các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Minh Huy