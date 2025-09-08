Napas cùng VietinBank, Shopee tung loạt ưu đãi mua sắm

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) kết hợp VietinBank, Shopee, hoàn tiền cho người dùng khi mua sắm qua thẻ Napas, kéo dài từ tháng 9 tới cuối năm.

Cụ thể, khách hàng mở mới và kích hoạt thẻ Napas Trẻ Connect VietinBank sẽ được hoàn 66.000 đồng khi chi tiêu tích lũy từ 350.000 đồng trong 30 ngày đầu tiên. Khi chi tiêu trên 500.000 đồng, khách hàng sẽ được hoàn thêm 150.000 đồng. Chương trình kéo dài từ 1/9 đến hết 30/11.

Thẻ Trẻ Connect kết hợp cả ghi nợ và tín dụng nội địa trong cùng một sản phẩm, giúp người dùng quản lý chi tiêu hiệu quả, linh hoạt trong thanh toán. Sản phẩm được Napas phối hợp cùng VietinBank và Công ty Cổ phần Dược Sỹ Tiến (DST) triển khai, hỗ trợ thanh toán tại POS, mua sắm online, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của giới trẻ.

Napas triển khai nhiều ưu đãi mua sắm cho khách hàng. Ảnh: Napas

Bên cạnh việc hợp tác cùng VietinBank, Napas cũng kết hợp với Shopee và ShopeePay mang đến 40.000 mã ưu đãi giảm 50.000 đồng đối với đơn hàng từ 250.000 đồng, cho khách hàng lần đầu thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa Napas. Chương trình kéo dài từ 1/9 đến hết 1/12. Các mã giảm giá được gửi trực tiếp vào kho voucher trên ứng dụng Shopee, thời hạn sử dụng hết ngày 1/1/2026.

Đại diện Napas cho biết, thông qua các chương trình hợp tác với VietinBank, Shopee, doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc chi tiêu tiết kiệm, an toàn. Hoạt động này cũng góp phần khuyến khích thói quen thanh toán hiện đại và mở rộng tiện ích trong nước lẫn quốc tế.

Thẻ nội địa (thẻ Napas) là thẻ thanh toán do 68 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ bắt đầu bằng 9704. Sản phẩm ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do Napas ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa của Ngân hàng Nhà nước và tiêu chuẩn quốc tế EMV.

Hiện, thẻ được chấp nhận thanh toán tại các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt thiết bị thanh toán POS/ mPOS của các ngân hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, thẻ Napas được sử dụng để thanh toán trực tuyến trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID... Ngoài ra, chủ thẻ còn có thể thanh toán tại Hàn Quốc và rút tiền ở một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc.

Minh Ngọc