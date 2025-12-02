Napas cùng đối tác triển khai chiến dịch khuyến mại toàn quốc

Napas phối hợp Mastercard và Payoo thực hiện chương trình "Chạm liền tay - Deal mê say", giảm giá cho chủ thẻ khi giao dịch, nhằm đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, áp dụng đến hết quý I/2026.

Chương trình được triển khai tại 5.500 điểm bán với ngân sách hơn 14 tỷ đồng. Chủ thẻ Napas và Mastercard sẽ được giảm 15% hoặc số tiền nhất định, tối đa 200.000 đồng cho mỗi giao dịch tùy từng cửa hàng.

Cụ thể, tại hệ thống Aeon Mall (Bình Dương, Bình Tân, Hà Đông, Hải Phòng, Long Biên, Tân Phú, Huế) khách hàng được giảm 15% tối đa 100.000 đồng cho đơn hàng từ 100.000 đồng, áp dụng vào các dịp Black Friday, Giáng sinh và tháng 1/2026 (thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần và hai ngày 5 và 20).

Chuỗi Haidilao áp dụng mức ưu đãi 200.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng, trong khi Gong Cha, McDonald’s và Ministop giảm tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng từ 50.000 đồng. Loạt thương hiệu bán lẻ, siêu thị, đồ uống, công nghệ như Aeon Citimart, TH true mart, FamilyMart hay FPT Shop cũng tham gia chương trình với mức giảm 15% trên từng ngưỡng thanh toán khác nhau.

Chương trình mang đến nhiều ưu đãi giảm giá cho chủ thẻ Napas và Mastercard. Ảnh: Napas

"Thông qua chiến dịch "Chạm liền tay - Deal mê say", Mastercard và các đối tác mong muốn mang đến những trải nghiệm thanh toán an toàn, liền mạch và nhiều ưu đãi, đem lại giá trị thiết thực cho cả chủ thẻ và điểm bán hàng trong mùa mua sắm cao điểm", ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Lào và Campuchia chia sẻ.

Về phía đối tác Payoo, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng giám đốc VietUnion, đơn vị sở hữu nền tảng thanh toán này cho biết, với vai trò là đơn vị vận hành, doanh nghiệp đã tập trung xây dựng hạ tầng kết nối thống nhất giữa ngân hàng, tổ chức thẻ và mạng lưới chấp nhận thanh toán, để mọi ý tưởng hợp tác được triển khai linh hoạt, hiệu quả và mang lại giá trị cho người tiêu dùng.

Theo báo cáo của Ngân Hàng Nhà Nước, kết thúc quý III, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) duy trì đà tăng trưởng mạnh. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số giao dịch tăng 43,3% về số lượng và 24,2% về giá trị.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng giám đốc Napas cho biết trước nhu cầu thanh toán điện tử ngày càng tăng của người dân, đơn vị đã phối hợp triển khai các sản phẩm thẻ nội địa hiện đại nhằm mang lại trải nghiệm thanh toán "chạm" cho khách hàng một cách đơn giản, dễ dàng.

"Với chiến dịch "Chạm liền tay - Deal mê say", chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên những "điểm chạm" thanh toán trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững", đại diện Napas chia sẻ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Napas, Mastercard và Payoo đồng hành triển khai chương trình ưu đãi, nhằm kích cầu mua sắm và thúc đẩy giao dịch thanh toán không tiếp xúc. Song song, ba đơn vị tiếp tục thực hiện hành trình "Chạm sẻ chia - Trao hy vọng", mang cơ hội tầm soát ung thư miễn phí cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và TP HCM. Hoạt động này thể hiện cam kết trách nhiệm xã hội của các đối tác trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt với nhóm phụ nữ yếu thế.

Napas là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử tại Việt Nam. Thẻ nội địa Napas do 68 ngân hàng và công ty tài chính phát hành, sử dụng công nghệ chip theo chuẩn VCCS và tương thích EMV, chấp nhận rộng rãi tại hệ thống POS/mPOS trên toàn quốc.

Mastercard hiện hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn và linh hoạt. Payoo - nền tảng thanh toán của VietUnion, kết nối hơn 100 ngân hàng, công ty tài chính, bảo hiểm và hơn 3.000 doanh nghiệp, với mạng lưới hơn 30.000 điểm chấp nhận thanh toán.

Minh Ngọc