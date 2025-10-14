Napas cùng đối tác tặng gói khám sức khỏe cho phụ nữ yếu thế

Napas phối hợp cùng Mastercard và Payoo tặng gói tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho 2.010 phụ nữ yếu thế trên toàn quốc, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), Mastercard và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (Payoo) đồng tổ chức.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2023 với tên gọi "Chạm để thanh toán, gửi ngàn yêu thương" và đổi tên thành "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" từ năm 2024. Trong hai năm đầu, dự án đã mang đến hàng nghìn suất hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thiết thực cho cộng đồng phụ nữ, gồm hơn 2.000 lượt tầm soát miễn phí và 200 suất hỗ trợ tài chính cho các bệnh nhân có nguy cơ cao.

Bước sang năm thứ ba, chương trình được nâng cấp với nhiều điểm mới. Thay vì tập trung vào tầm soát ung thư tuyến giáp, năm nay, Napas và các đối tác lựa chọn xét nghiệm HPV, phương pháp sàng lọc quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, một trong những căn bệnh nguy hiểm thường gặp ở phụ nữ.

Chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" năm nay sẽ hỗ trợ 2.010 phụ nữ yếu thế. Ảnh: Napas

Đối tượng thụ hưởng cũng mở rộng tới nhóm phụ nữ yếu thế như lao động nhập cư, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân trong độ tuổi 30-50, những bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ... đang tạm trú tại Hà Nội và TP HCM. Đây là nhóm ít có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đại diện Napas kỳ vọng, thông qua hoạt động này, phụ nữ có thể chủ động nắm bắt tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu khi cần thiết, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là những nhóm phụ nữ yếu thế, hướng tới một xã hội phát triển, khỏe mạnh và nhân ái", ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó tổng giám đốc Napas Việt Nam nhấn mạnh.

Để thực hiện chiến dịch, Napas, Mastercard và Payoo triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng trên nền tảng số và tại các sự kiện trực tiếp, nhằm gây quỹ hỗ trợ xét nghiệm HPV và tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế.

Họa động chạy bộ trực tuyến "Bước chạy sống khỏe" kéo dài từ 18/10 đến 16/11. Ảnh: Napas

Trong đó, nổi bật là hoạt động thể thao "Bước chạy sống khỏe", kết hợp hình thức chạy trực tuyến và trực tiếp tại các trường đại học ở Hà Nội và TP HCM. Theo đó, mỗi km hoàn thành trong giải trực tuyến tương ứng 2.010 đồng, còn mỗi km tại giải chạy trực tiếp tương ứng 20.100 đồng quyên góp vào quỹ. Bên cạnh đó, mỗi giao dịch chạm thẻ Napas hoặc Mastercard tại các điểm chấp nhận thanh toán liên kết với Payoo sẽ đóng góp 2.010 đồng.

Song song với đó, chiến dịch còn tổ chức tọa đàm trực tuyến chuyên đề "Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe", quy tụ các chuyên gia y tế, tâm lý và người từng thụ hưởng để chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức và khuyến khích thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia Mastercard tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết với triết lý "làm hiệu quả bằng cách làm tốt", Mastercard tiếp tục đồng hành cùng Napas và Payoo nhằm mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế, đồng thời tạo điều kiện để chủ thẻ đóng góp vào các hoạt động xã hội có ý nghĩa lâu dài.

Sinh viên ĐH Ngân Hàng tham gia chương trình "Bước chạy sống khoẻ". Ảnh: BTC

Về phía Payoo, ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt, kỳ vọng việc hợp tác triển khai chương trình sẽ góp phần thúc đẩy xã hội số, kinh tế số tại Việt Nam, tạo cơ hội để các giao dịch hằng ngày trở thành hành động thiết thực hỗ trợ cộng đồng.

Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) là đơn vị trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử tại Việt Nam. Thẻ nội địa Napas do 68 ngân hàng và công ty tài chính phát hành, ứng dụng công nghệ chip theo tiêu chuẩn VCCS và tương thích chuẩn quốc tế EMV. Hiện thẻ được chấp nhận tại các điểm thanh toán POS/mPOS trên toàn quốc.

Mastercard hiện hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp các giải pháp thanh toán số an toàn và dễ tiếp cận cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ. Công ty hợp tác với nhiều đối tác để thúc đẩy thương mại điện tử, hỗ trợ giao dịch thông minh và xây dựng nền kinh tế số toàn diện.

Payoo là nền tảng trung gian thanh toán do Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (VietUnion) vận hành, cung cấp các giải pháp thanh toán cho cá nhân và doanh nghiệp qua nhiều hình thức như thanh toán hóa đơn, ví điện tử, chấp nhận thanh toán đa kênh, dịch vụ học phí, viện phí và thẻ thông minh trong vận tải. Hiện Payoo kết nối với hơn 100 ngân hàng, công ty tài chính và bảo hiểm, hơn 3.000 đối tác doanh nghiệp và hơn 30.000 điểm thanh toán trên toàn quốc.

Minh Ngọc