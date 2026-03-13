NAPA mở rộng triển khai robot kho hàng

MỹNhà bán lẻ phụ tùng ôtô NAPA dự kiến mở rộng sử dụng robot di động ứng dụng AI của Brightpick nhằm rút ngắn thời gian nhân viên đi lại, lấy và vận chuyển hàng trong kho.

Theo thông cáo báo chí ngày 18/2, sau giai đoạn thí điểm từ năm 2025, NAPA đã ký thỏa thuận triển khai công nghệ của Brightpick tại một cơ sở mới. Doanh nghiệp này dự kiến vận hành hơn 100 robot tại địa điểm trên và có thể mở rộng sang các kho khác trong tương lai.

Robot Brightpick đứng trước các giá đỡ kim loại chứa đầy thùng hàng trong một cơ sở. Ảnh: Brightpick

"Chuyên môn của Brightpick trong tự động hóa kho hàng sẽ giúp tối ưu hoạt động xử lý, bổ sung hàng và hiệu suất toàn hệ thống, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về giao phụ tùng nhanh và tin cậy", ông Justin Ducharme, Phó chủ tịch điều hành phụ trách phân phối và logistics của NAPA, cho biết.

Theo kế hoạch, Brightpick sẽ tùy chỉnh các robot theo mô hình "hàng đến người" (goods-to-person) để hoạt động phù hợp môi trường kho của NAPA, đồng thời tích hợp hệ thống tự động hóa với các công nghệ hiện có.

Hai công ty kỳ vọng robot sẽ trở thành thành phần quan trọng giúp duy trì chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành tại các kho của NAPA. Công nghệ tự động hóa này có thể hỗ trợ xử lý đơn nhanh hơn, nâng độ chính xác và tăng thông lượng cho mạng lưới cửa hàng.

NAPA hiện có khoảng 6.000 cửa hàng phụ tùng và hơn 16.000 trung tâm sửa chữa, va chạm ôtô tại Mỹ, theo LinkedIn. Hệ thống này được hỗ trợ bởi mạng lưới trung tâm phân phối trên toàn quốc, với khoảng 800.000 mặt hàng phụ tùng, phụ kiện và vật tư.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)