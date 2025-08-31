Nắp ca-pô bị hất tung, che kín kính lái trên cao tốc

Hưng YênĐang di chuyển tốc độ cao, nắp ca-pô xe điện bật tung và che toàn bộ kín kính chắn gió, tài xế phải vội giảm tốc và bật cảnh báo.

Xe điện 'mù tạm thời' trên cao tốc do nắp ca-pô bật tung Video: CTV

Tình huống giao thông: Chiều 29/8, xe điện lưu thông tốc độ cao ở làn trái sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua xã Phụng Công (xã Cửu Giao, Văn Giang cũ), bất ngờ nắp ca-pô bật lên, che kín kính chắn gió. Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế lập tức giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đưa xe dần vào làn khẩn cấp. Rất may không xảy ra tai nạn, dù một chiếc SUV đã phóng qua khá nhanh ngay lúc xe điện tấp vào lề.

Kinh nghiệm lái xe: Nhiều tài xế xe điện có thói quen để hở nắp ca-pô với suy nghĩ giúp "mát pin" hoặc "mát máy". Tuy nhiên, thói quen này cực kỳ nguy hiểm, bởi ở tốc độ cao, luồng gió mạnh có thể hất tung nắp ca-pô, che kín toàn bộ kính chắn gió, khiến người lái mất tầm nhìn và gây tai nạn. Do đó, tài xế cần đảm bảo nắp ca-pô phải được đóng chặt trước khi di chuyển.

Việc mở hé nắp ca-pô không cải thiện hiệu năng của xe điện, vì đa số bộ pin được đặt dưới sàn xe, không sử dụng gió từ khe hở này.

Phạm Hải