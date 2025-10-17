Nắp bồn cầu hút mùi thông minh Minh Vương ứng dụng cơ chế xử lý mùi chủ động tại nguồn, cùng thiết kế lắp đặt đơn giản giúp làm sạch không gian vệ sinh.

Nhà vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, mùi hôi khó chịu vẫn là nỗi ám ảnh tại nhiều hộ gia đình Việt, đặc biệt các căn hộ khép kín. Những giải pháp truyền thống như xịt khử mùi, tinh dầu hay quạt hút thường chỉ có tác dụng tạm thời, gây tiếng ồn, tốn điện, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Nhận thấy nhu cầu về giải pháp xử lý mùi tận gốc, thương hiệu Việt Minh Vương phát triển dòng nắp bồn cầu hút mùi thông minh với mục tiêu mang lại trải nghiệm vệ sinh sạch, an toàn và tiện nghi.

Xử lý mùi chủ động ngay tại nguồn

Khác với các phương pháp thông thường, nắp bồn cầu hút mùi được thiết kế để xử lý mùi hôi ngay tại nguồn phát sinh. Thiết bị hoạt động dựa trên cơ chế cảm biến tự động: khi phát hiện người sử dụng ngồi xuống, hệ thống quạt hút sẽ lập tức kích hoạt.

Luồng khí có mùi sẽ được dẫn qua một ống mềm và đi qua bộ lọc than hoạt tính. Tại đây, các phân tử mùi, hơi ẩm và một phần vi khuẩn bị giữ lại, trả lại không khí sạch cho môi trường. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, êm ái và hoàn toàn tự động.

Sản phẩm nắp bồn cầu hút mùi thông minh được lắp đặt tại một khách sạn ở Hà Nội. Ảnh: Minh Vương

Thiết kế thông minh, dễ lắp đặt

Sản phẩm có kích thước tiêu chuẩn (485 x 368 x 65 mm), dễ dàng lắp đặt cho hầu hết các loại bồn cầu mà không cần thay thế bệt sứ có sẵn. Chất liệu nhựa cao cấp đảm bảo độ bền, chống ố và kháng khuẩn. Người dùng chỉ cần thay thế phần nắp, giữ nguyên bệt sứ có sẵn. Phụ kiện đi kèm gồm dây dẫn khí, bu-lông, đệm cao su, hộp than hoạt tính và hướng dẫn lắp đặt chi tiết.

Với chế độ cảm biến trong phạm vi 1,2 - 1,4 m, thiết bị tự động ngắt khi không có người, giúp tiết kiệm điện năng. Âm thanh quạt hoạt động ở mức thấp, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt. Người dùng cũng không cần tốn chi phí cho các sản phẩm khử mùi hay xịt thơm hàng ngày.

Đại diện Minh Vương cho biết sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế độc quyền và được phát triển dựa trên thói quen sử dụng của người Việt. Đơn vị cũng cho hay nhiều hộ gia đình và một số cơ sở lưu trú, khách sạn tại các thành phố lớn đã sử dụng, ghi nhận khả năng hút và khử mùi cùng cách dùng đơn giản.

Theo nhà sản xuất, việc xử lý mùi tại nguồn giúp hạn chế phát tán vi khuẩn, giảm nguy cơ kích ứng hô hấp, đồng thời cắt giảm nhu cầu dùng bình xịt hay tinh dầu, góp phần giảm rác thải. Thương hiệu đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái thiết bị nhà tắm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.

Đại diện thương hiệu giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Minh Vương

Minh Vương đang mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối và cộng tác viên trên toàn quốc. Thương hiệu kỳ vọng chính sách hợp tác linh hoạt, hỗ trợ truyền thông và bảo hành tận nơi giúp sản phẩm tiếp cận đông đảo người tiêu dùng, qua đó, thúc đẩy chiến lược dài hạn của thương hiệu trong cung cấp giải pháp vệ sinh thông minh.

