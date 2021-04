Naomi Watts đóng phim kinh dị

Naomi Watts đóng chính kiêm sản xuất "Goodnight Mommy" - làm lại từ phim kinh dị ăn khách cùng tên của Áo.

Minh tinh Anh vào vai người mẹ trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, phải thường xuyên quấn băng kín mặt. Nhận thấy cô có nhiều biểu hiện bất thường, tính khí trở nên độc đoán, hai con trai song sinh của cô nghi ngờ có ai đó đang giả dạng mẹ mình. Càng ngày, những hành động kỳ dị của người mẹ càng đi quá xa.

Theo Variety, Sobel nói bản làm lại, chưa có thời gian phát hành, tập trung vào nỗi sợ của con người khi bị bỏ rơi, cũng như sự bất an, hoài nghi giữa những người thân trong gia đình. "Tài năng của Naomi Watts sẽ giúp tôi khắc họa trọn vẹn những nỗi sợ này", anh cho biết.

Phim do Matt Sobel - từng thực hiện phim Take Me to the River - đạo diễn, Kyle Warren biên kịch. Hai đạo diễn phần phim gốc - Severin Fiala và Veronika Franz - đồng sản xuất, dự kiến ra mắt trên Amazon Prime.

Trailer 'Goodnight mommy' Trailer "Goodnight Mommy" của Áo. Video: Zero Media.

Bản gốc năm 2014 chỉ có ba diễn viên, vai mẹ do Susanne Wuest đóng. Vai con thuộc về hai sao nhí Elias Schwarz và Lukas Schwars. Goodnight Mommy được nhiều chuyên gia điện ảnh khen ngợi nhờ cốt truyện độc đáo, gây ám ảnh, nhận điểm trên 80% ở trang Rotten Tomatoes và Metacritic. Năm 2015, tác phẩm được Ủy ban Quốc gia về Phê bình điện ảnh (The National Board of Review of Motion Pictures) của Mỹ xếp vào Top 5 Phim nước ngoài hay nhất.

Naomi Watts sinh năm 1968 tại Kent, Anh. Năm 2001, cô nổi tiếng ở Mỹ qua vai chính trong phim ly kỳ Mulholland Drive của đạo diễn David Lynch. Sự nghiệp diễn xuất của Watts thường gắn liền với những vai diễn nặng tâm lý và thể loại phim bi. Cô được hai đề cử Oscar qua phim 21 Grams (2003) và The Impossible (2012). Những năm gần đây, cô ít đóng phim, chỉ tập trung vai trò sản xuất.

Phúc Nguyễn (theo Variety)