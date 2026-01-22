Naomi Osaka mặc đồ độc lạ ở Australia Mở rộng 2026

Tay vợt Naomi Osaka lên sân thi đấu với trang phục như diễn thời trang ở Giải Australia Mở rộng.

Naomi Osaka diện đồ độc lạ ở Australia Mở rộng 2026 Naomi Osaka xuất hiện ở sân đấu với diện mạo thời trang độc đáo. Video: Australian Open

Hôm 21/1, ngôi sao quần vợt Nhật Bản Naomi Osaka thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy xanh kết hợp quần ống rộng xếp ly, tay cầm ô. Cô đội mũ gắn hình bướm lớn gợi nhớ bức ảnh cô giành chức vô địch tại Melbourne Park năm 2021.

Naomi Osaka nói với CNN: "Khi thi đấu hôm nay, tôi chỉ tự nhủ hãy tập trung vào mục tiêu. Nếu đối thủ thắng, đó là điều không may. Nhưng ít nhất tôi cũng được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội".

Trước đó, cô mặc áo khoác thể thao đính bèo lấy cảm hứng từ sứa - loài vật yêu thích của con gái cô. Hai bộ cánh đều do Robert Wun hợp tác Nike thiết kế riêng, với những lớp vải mỏng tạo sự chuyển động theo từng bước đi của người mặc. Phần bèo nhún mô phỏng xúc tu, còn màu sắc nhuộm loang trên áo và váy thể hiện vẻ đẹp của sứa.

Naomi Osaka thường trang điểm, phối đồ và làm tóc kỹ lưỡng khi ra sân thi đấu. Ảnh: Vogue

Osaka nhiều lần diện đồ thi đấu khác biệt ra sân. Phong cách thời trang của cô được lấy cảm hứng từ Venus và Serena Williams, Maria Sharapova. Năm 2024, cô mặc váy xếp tầng, áo thắt nơ khổng lồ trong trận đấu với Jelena Ostapenko ở Trung tâm Quần vợt quốc gia USTA Billie Jean King.

Naomi Osaka, 27 tuổi, có mẹ người Nhật, bố người Haiti. Cô được coi là biểu tượng cho khát vọng học hỏi, hội nhập với thế giới rồi vươn lên đỉnh cao của thể thao Nhật Bản. Cô được cha đưa sang Florida, Mỹ học quần vợt từ năm tám tuổi. Osaka thuộc số tay vợt nữ hay nhất, cũng là tay vợt châu Á đầu tiên đứng số một thế giới, giành bốn danh hiệu Grand Slam.

Ở Giải Australia Mở rộng 2026, trong vòng tiếp theo, cô sẽ đối đầu Sorana Cirstea.

Họa Mi (theo CNN)