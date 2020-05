Naomi Campbell tự chụp ảnh bìa tạp chí

Siêu mẫu Naomi Campbell tự chụp ảnh ở nhà rồi gửi cho tạp chí Essence.

Đại dịch khiến Campbell cùng êkíp không thể trực tiếp làm việc cho ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 50 năm của Essence. Trên trang cá nhân, cô viết: "Đây là một vinh dự rất đặc biệt và một trải nghiệm khác thường khi tôi có thể tự chụp và tạo kiểu cho trang bìa của mình". Campbell được tạp chí lựa chọn bởi thông điệp về sức mạnh của phụ nữ da màu.

Naomi Campbell trên bìa tạp chí. Ảnh: Essence.

Trên Huffpost, MoAna Luu - giám đốc nội dung và sáng tạo Essence - cho biết lần đầu tiên một tấm bìa tạp chí được chụp bằng điện thoại, còn người mẫu tự làm tóc, trang điểm và tạo dáng mà không có ai chỉ dẫn. Hồi tháng 3, MoAna Luu được chẩn đoán mắc Covid-19 và mất ba tuần điều trị.

Naomi Campbell sẽ bước sang tuổi 50 vào ngày 22/5. Siêu mẫu da màu là một trong những nghệ sĩ có ý thức phòng dịch cao. Cô chú trọng vệ sinh, rèn luyện và trò chuyện trực tuyến với bạn bè khi giãn cách xã hội ở New York (Mỹ). Tận dụng mạng xã hội, Campbell lan tỏa tinh thần tích cực bằng việc gửi tới người hâm mộ lời động viên, khích lệ, những bản nhạc nhẹ nhàng, bức ảnh vui nhộn. Cô sáng tạo chương trình No Filter with Naomi (tạm dịch: Sống thật cùng Naomi), phát lúc 15h hàng ngày trên Youtube, trong đó Naomi trò chuyện trực tuyến với bạn bè thuộc ngành giải trí. Naomi cũng phát trực tuyến các bài rèn luyện cá nhân trên Instagram lúc 12h - trước bữa trưa.

Naomi Campbell tập thể dục thời dịch Naomi Campbell tập thể dục thời dịch. Video: Instagram.

Họa Mi (theo Huffpost)