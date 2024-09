Naomi Campbell bị cấm làm người nhận ủy thác từ thiện tại Anh

Siêu mẫu Naomi Campbell bị cấm nhận ủy thác từ thiện tại Anh và xứ Wales trong 5 năm do quản lý kém quỹ tự lập.

Theo AP ngày 27/9, Ủy ban Từ thiện (Charity Commission) phát hiện tổ chức từ thiện Fashion for Relief của Naomi Campbell có "nhiều sai phạm và cơ chế quản lý yếu kém" sau ba năm điều tra. Họ phát hiện chỉ có 8,5% tổng chi tiêu được dùng hỗ trợ cộng đồng giai đoạn sáu năm, tính từ năm 2016. Guardian cho biết trong thời gian đó, dự án huy động gần 4,8 triệu bảng từ loạt sàn diễn thời trang nhưng chỉ chuyển 389.000 bảng cho các cơ sở từ thiện.

Ủy ban Từ thiện Anh (UK Charity Commission) thành lập năm 1853, là cơ quan quản lý các tổ chức nhân đạo ở Anh, đảm bảo cá nhân và tập thể đã đăng ký tham gia chấp hành đúng quy định luật từ thiện. Đây là bộ phận độc lập với chính phủ, tự chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Ngoài ra, các điều tra viên đánh giá khâu quản lý tài chính và lưu giữ hồ sơ của tổ chức "hỗn loạn" do không có thói quen giữ hóa đơn, chứng từ, các biên bản cuộc họp và tài liệu quan trọng. Về nhân sự, quỹ không có nhân viên toàn thời gian nên phải tìm cố vấn bên ngoài. Theo cơ quan điều tra, cơ sở của Campbell từng trả 14.800 euro cho một chuyến bay chở giám đốc ủy thác và một nhà tài trợ giấu tên đến sự kiện gây quỹ ở Cannes, Pháp hồi tháng 5/2018. Siêu mẫu cũng vướng cáo buộc dùng tiền quỹ thanh toán dịch vụ khách sạn sang trọng, spa, các chuyến bay, vấn đề bảo an và thuốc lá.

Theo Guardian, phía Campbell cho biết tất cả khoản chi không liên quan đến tổ chức do có nhà tài trợ hoàn trả chi phí sau đó. Tuy nhiên, họ không thể đưa ra bằng chứng khi Ủy ban yêu cầu.

Trả lời phỏng vấn với AP, Naomi Campbell nói "rất lo ngại" trước các thông tin sai phạm cũng như việc bị cơ quan chức năng điều tra. "Tôi không quản lý tổ chức mà để một nhân viên pháp lý phụ trách. Chúng tôi cũng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra", người đẹp 54 tuổi cho biết. Cô còn khẳng định mọi việc cô làm và những khoản tiền quyên góp đều dùng cho mục đích nhân đạo.

Sau Naomi Campbell, Ủy ban cũng phát hiện người đồng nhận ủy thác với siêu mẫu - Bianka Hellmich - nhận khoảng 290.000 bảng tiền quỹ trái phép từ các dịch vụ tư vấn. Theo đó, Ủy ban cấm Hellmich đảm nhận vị trí này trong chín năm. Một người nhận được ủy thác khác tên Veronica Chou cũng bị đình chỉ bốn năm.

Tim Hopkins - trợ lý giám đốc phụ trách điều tra chuyên môn và tiêu chuẩn Ủy ban - nhận định: "Về mặt pháp lý, những người được ủy thác có nghĩa vụ đưa ra các quyết định tốt nhất cho cơ sở từ thiện, cũng như tuân theo pháp luật. Những người thuộc đơn vị này không làm tròn trách nhiệm, dẫn đến việc chúng tôi phải hủy chức vụ của họ".

Hiện cơ quan chức năng thu hồi khoảng 344.000 bảng, bảo vệ 98.000 bảng còn lại. Số tiền này sẽ được gửi đến hai tổ chức Save the Children và Mayor’s Fund for London, cũng như thanh toán các khoản nợ tồn đọng.

Naomi Campbell sinh năm 1970 tại Anh, mang dòng máu Jamaica và Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 15, khi còn là học viên của trường nghệ thuật Italia Conti Academy of Theatre Arts. Đến nay, siêu mẫu chụp hơn 500 bìa tạp chí, là người mẫu da đen đầu tiên xuất hiện trên trang nhất Vogue Anh, Pháp, Nga và Times.

Fashion for Relief do Naomi Campbell thành lập vào năm 2005, với mục tiêu tổ chức các sự kiện thời trang gây quỹ giúp xóa đói giảm nghèo, nâng cao sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai. Trong thời gian hoạt động, tổ chức trình bày nhiều sáng kiến, dự án tại New York, London, Cannes, Moskva, Mumbai, quyên góp hơn 15 triệu USD cho cộng đồng.

Theo Guardian, quỹ có mặt ở Anh vào năm 2015 và bị điều tra từ tháng 11/2021. Ủy ban quyết định loại Naomi Campbell và Bianka Hellmich khỏi danh sách quản lý, bổ nhiệm đội ngũ thay thế tạm thời. Cuối cùng, Fashion for Relief bị giải thể hồi tháng 3.

