Naomi Campbell bế con gái 9 tháng làm mẫu

Nhiều năm qua, Naomi vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với hội bạn thân - những siêu mẫu nổi tiếng cùng thời ở thập niên 1990, gồm Linda Evangelista, Cindy Crawford và Christy Turlington. Người đẹp cho biết cảm thấy tuyệt vời và may mắn vì có thể gọi điện cho mọi người bất cứ khi nào, được lắng nghe và sẻ chia.

Các siêu mẫu đang thực hiện bộ phim tài liệu "The Supermodels" do Barbara Kopple đạo diễn. Tác phẩm ghi lại cuộc sống và sự nghiệp của họ. Nhớ về thời hoàng kim, Naomi nói: "Đó là khoảng thời gian kinh ngạc. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ. Dù thay bao nhiêu bộ trang phục, bao nhiêu show diễn, chúng tôi chưa bao giờ than mệt. Tất cả đều yêu công việc này và luôn tiếp thêm năng lượng cho nhau. Hồi đó, tôi diễn tám show mỗi ngày. Sau đó chúng tôi sẽ đi ăn mừng với các nhà thiết kế vào buổi tối. Đôi khi tôi tự hỏi liệu những người mẫu bây giờ có thể theo kịp chúng tôi hay không".