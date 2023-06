Nàng tiên cá da màu Halle Bailey được khen 'hoàn hảo'

Trả lời VnExpress, Melissa McCarthy - Bạch tuộc Ursula trong "Nàng tiên cá" - nói không ai hợp vai mỹ nhân ngư hơn diễn viên da màu Halle Bailey.

Diễn viên ‘Nàng tiên cá’ trả lời VnExpress Tài tử Javier Bardem và diễn viên Melissa McCarthy trò chuyện ngắn với độc giả VnExpress. Video: Disney/Thùy Linh

Dịp phim ra mắt, hai diễn viên Javier Bardem (vai Vua Triton) và Melissa McCarthy (vai Ursula) trò chuyện online.

Phiên bản live-action gây nhiều tranh luận khi đạo diễn Rob Marshall chọn diễn viên trẻ da màu Halle Bailey vào vai nàng tiên cá Ariel. Cả hai đều dành lời khen cho tài năng trẻ Halle Bailey trong vai nàng tiên cá Ariel.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Halle Bailey hoàn toàn phù hợp với vai tiên cá Ariel", Javier nói. Melissa tiếp lời: "Tôi không nghĩ có ai hợp vai Ariel hơn Halle Bailey. Cô ấy có sức mạnh, sự nhạy cảm và đặc biệt là giọng hát giống như vượt ra tầm thế giới. Vai diễn thực sự giống như con người cô ấy và điều đó khiến Halle trở nên hoàn hảo cho hình tượng Ariel. Năng lượng, sự thoải mái, tốt bụng của cô ấy cứ thế được thể hiện trước camera".

Melissa McCarthy cũng cho biết trong lần đầu tiên nghe Halle Bailey thể hiện ca khúc Part of Your World chủ đề phim, cô đã khóc.

Phân cảnh Part of Your World được quay trong ba ngày. Trong một bài phỏng vấn khi phim mới kết thúc quá trình ghi hình, Halle Bailey đã mô tả việc quay phân đoạn này là "trải nghiệm đẹp nhất trong cuộc đời". Diễn viên trẻ cho biết cô cảm nhận được tất cả cảm xúc, đam mê của nhân vật Ariel. "Mọi thứ cô ấy trải qua thật thú vị với tôi. Được hát bài hát yêu thích từ khi còn là một đứa trẻ thực sự là điều tuyệt vời", Halle Bailey nói.

Tạo hình nàng tiên cá da màu trong phiên bản live-action. Ảnh: Disney

Bên cạnh đó, diễn xuất của diễn viên Melissa McCarthy vai Ursula - phù thủy bạch tuộc, một trong những nhân vật phản diện kinh điển nhất của hoạt hình Disney - cũng gây chú ý.

Khi được hỏi về kỷ niệm khó quên trong quá trình ghi hình, Melissa McCarthy kể lại việc vừa phải đeo những tua rua bạch tuộc phức tạp vừa phải di chuyển, trườn lên trườn xuống chiếc vỏ sò của nhân vật Ursula. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kiệt sức vì trượt xuống cái vỏ sò. Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục diễn lại cảnh đó. Điều đó giống như bạn phải trèo lên tường và tôi đã làm liên tục phân cảnh ấy trong khoảng 7 tiếng. Có lúc tôi đang cố gắng trượt thì bỗng đạo diễn Rob Marshall xuất hiện và cố gắng đẩy tôi lại vào trong vỏ sò".

Melissa McCarthy cho rằng dù tạo hình Ursula trong bản live-action rất đẹp và "xinh hơn bản hoạt hình", cảnh quay trượt vỏ sò không quyến rũ như cô mong đợi.

Tài tử Javier Bardem và nữ diễn viên Melissa McCarthy trong buổi trò chuyện online. Ảnh: Disney

Diễn viên nói: "Tôi yêu nhân vật Ursula phiên bản gốc và với tất cả tình yêu dành cho Pat Carroll (diễn viên lồng tiếng bản hoạt hình), tôi đã cố gắng hết sức để vào vai này. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự hài hước. Tôi biết cô ấy rất rõ và thấy đây là một nhân vật thú vị. Tuy nhiên, tôi cần tìm ra điểm đặc biệt của cô ấy. Tôi tự hỏi: 'Điểm yếu và nỗi sợ hãi của cô ấy là gì?'".

Nàng tiên cá cũng khai thác câu chuyện về mối quan hệ giữa cha và con gái tuổi teen. Tài tử Javier Bardem, vai Vua Triton, có con gái Luna 10 tuổi.

Trước câu hỏi liệu khi con gái bước vào tuổi teen và muốn ra ngoài khám phá thế giới, anh có hành xử như Vua Triton không, ngôi sao gốc Tây Ban Nha nói: "Tôi sẽ sợ hãi nhưng thoải mái cho con gái khám phá thế giới. Tôi không phải người cha quá an toàn. Tôi có thể bất an nhưng đó là hành trình mà con phải đối mặt. Chúng ta phải để các con ra ngoài và hỗ trợ chúng phát triển. Đó là một phần để các con tìm thấy chính mình. Tôi hy vọng luôn được chứng kiến con trưởng thành nhưng không trở thành một người quản lý con".

Tạo hình nhân vật Bạch tuộc Ursula trong bản live-action. Ảnh: Disney

Cả Melissa McCarthy và Javier Bardem đều là những diễn viên thực lực của Hollywood. Melissa từng giành hai đề cử Oscar với vai diễn trong Bridesmaids và Can You Ever Forgive Me?. Trong khi đó, Javier Bardem từng bốn lần được đề cử và giành một tượng vàng Oscar cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc" vào năm 2008 với vai diễn trong phim No Country for Old Men. Anh kết hôn với minh tinh đồng hương Penelope Cruz năm 2010, đến nay cả hai có hai con - một trai, một gái.

Nàng tiên cá là truyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen xuất bản lần đầu vào năm 1837. Câu chuyện về nàng tiên cá khao khát được sống theo lý tưởng của mình và khám phá thế giới con người đã trở thành nguồn cảm hứng cho điện ảnh, âm nhạc, hội họa. Đến năm 1989, Walt Disney thay đổi cái kết buồn của phiên bản gốc để tạo nên một "bom tấn hoạt hình" với cái kết có hậu, được hàng triệu thế hệ khán giả trên toàn cầu yêu mến. Phiên bản live-action có sự tham gia của hai diễn viên trẻ Halle Bailey (vai Ariel), Jonah Hauer-King (vai Hoàng tử Eric) trong vai chính.

Sau khi ra rạp toàn cầu từ hôm 26/5, phim nhận phản hồi tích cực. Phim được chấm 7/10 trên chuyên trang IMDb, trong khi Rotten Tomatoes có 67% ý kiến khen tác phẩm.

Với kinh phí sản xuất 250 triệu USD, Nàng tiên cá (The Little Mermaid) được coi là một trong những bom tấn của mùa phim hè năm nay. Tác phẩm này tiếp nối dự án làm phiên bản live-action của các phim hoạt hình Disney kinh điển, sau thành công của Maleficent (2014), Cinderella (2015) hay Beauty and the Beast (2017).

Nguyên Minh - Thùy Linh