Nàng thơ phim 'First Love' kết hôn

Mitsushima Hikari, diễn viên Nhật đóng chính "First Love", đi bước nữa với người mẫu Keisuke Asano.

Ngày 30/3, Mitsushima Hikari, 41 tuổi, cho biết đã đăng ký kết hôn với Keisuke Asano, 32 tuổi. Theo Yahoo, diễn viên hiện mang thai con đầu lòng.

Đôi vợ chồng đều coi sức khỏe thể chất và tinh thần là điều quan trọng nhất, cả hai ưu tiên thời gian cho gia đình, cảm nhận mỗi ngày đều là điều kỳ diệu. Họ cảm ơn những người giúp đỡ, khích lệ trong thời gian qua.

Trước Keisuke Asano, Mitsushima Hikari trải qua hôn nhân 6 năm với đạo diễn Yuya Ishii, ly dị năm 2016. Sau đó, người đẹp hẹn hò tài tử Kento Nagayama, chia tay năm 2019.

Mitsushima Hikari có mẹ người Nhật, bố người Canada gốc Pháp. Từ năm 10 tuổi, cô tham gia nhiều hoạt động giải trí như catwalk, chụp hình tạp chí, ca hát trong nhóm nhạc. Năm 1997, người đẹp phát triển mảng phim ảnh, trở thành minh tinh hàng đầu Nhật Bản qua các tác phẩm điện ảnh lẫn truyền hình như Love Exposure, Sawako Decides, Villain, Hara-Kiri: Death of a Samurai, A Chorus of Angels, Kakekomi, Goodbye to Our Kindergarten, Woman.

Năm 2022, Mitsushima Hikari gây tiếng vang với vai chính Noguchi Yae trong phim dài tập First Love. Tác phẩm xoay quanh mối tình giữa Yae và Harumichi Namiki - đôi bạn học chung cấp ba, thích nhau từ lần đầu gặp mặt. Cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn khi Yae gặp tai nạn và mất trí nhớ về người cô yêu. 20 năm sau, cả hai vô tình gặp lại và làm quen qua Tsuzuru (Araki Towa) - con trai Yae.

Phim được đánh giá lãng mạn và gây thổn thức, Mitsushima Hikari lưu dấu ấn với vẻ ngọt ngào, được khán giả gọi là "nàng thơ điện ảnh Nhật".

