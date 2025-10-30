Nâng tầm chăm sóc sức khỏe với phòng khám vật lý trị liệu MBJ

MBJ Bình Dương định hướng là phòng khám vật lý trị liệu, phục hồi chức năng chuyên sâu, hướng đến nhóm gặp vấn đề vận động, cột sống hoặc chấn thương thể thao.

Các bệnh lý cơ xương khớp ngày càng phổ biến, do đó nhu cầu tìm kiếm địa chỉ điều trị đáng tin cậy gia tăng. Phòng khám vật lý trị liệu MBJ thành lập năm 2023 bởi đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, cung cấp giải pháp phục hồi vận động cao cấp, không xâm lấn.

Trụ sở phòng khám MBJ tại phường Thủ Dầu Một, TP HCM. Ảnh: MBJ

Theo thông tin trên website và fanpage, sứ mệnh của phòng khám là "giúp bệnh nhân khôi phục vận động tự nhiên, giảm đau mà không cần phẫu thuật, đồng thời cải thiện tinh thần". Mỗi liệu trình được thiết kế dựa trên cơ sở khoa học, kết hợp công nghệ trị liệu và phương pháp chăm sóc cá nhân hóa.

Phòng khám tiếp nhận đa dạng nhóm bệnh nhân và mọi lứa tuổi - lứa cao niên đến nhân viên văn phòng hay trường hợp gặp chấn thương sau phẫu thuật. Trước khi điều trị, người bệnh được thăm khám, đánh giá kỹ để xây dựng lộ trình phù hợp.

Các kỹ thuật vật lý trị liệu như điện xung, siêu âm trị liệu, tia hồng ngoại hay kéo giãn cột sống được áp dụng tùy tình trạng cụ thể. Phác đồ cá nhân hóa giúp giảm áp lực cơ xương khớp, tăng lưu thông máu và cải thiện chức năng mô.

Phòng khám cũng đầu tư hệ thống thiết bị hỗ trợ vận động hiện đại, phục vụ các chương trình phục hồi sức cơ, thăng bằng và khả năng di chuyển. Các dịch vụ chính gồm trị liệu tay, chi dưới, trị liệu thần kinh, phục hồi sau tai biến, liệt nửa người và chỉnh hình...

Đại diện MBJ cho biết đội ngũ chuyên môn đồng hành bệnh nhân suốt quá trình chữa trị, theo phương châm "Chăm sóc tận tâm - Phục hồi toàn diện". Mô hình chính là kết hợp giữa chăm sóc thể chất và hỗ trợ tinh thần.

Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm trong chữa cơ xương khớp, phục hồi vận động. Ảnh: BMJ

Nơi đây cũng tập trung điều trị các bệnh lý cơ xương khớp bằng công nghệ cao, đáp ứng nhiều tình trạng phức tạp như thoát vị, thoái hóa, đau thần kinh tọa, viêm khớp gối, đau cổ vai gáy, đau lưng mãn tính...

Theo đại diện MBJ, công nghệ giúp tác động chính xác vào vùng tổn thương, kích thích tái tạo mô, giảm đau và cải thiện khả năng vận động. Phương pháp vật lý trị liệu cũng hạn chế tác dụng phụ của thuốc, phù hợp cho người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo chú trọng xây dựng môi trường trị liệu thân thiện, giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm. Không gian rộng rãi, thoáng đãng kết hợp ánh sáng tự nhiên và trang thiết bị hiện đại... tạo thuận lợi cho quá trình điều trị, tăng hiệu quả phục hồi.

Bệnh nhân được chăm sóc tận tình và có không gian thoải mái. Ảnh: MBJ

Ngoài phục hồi vận động, MBJ còn triển khai các chương trình đánh giá sức khỏe định kỳ thường xuyên, đầy đủ. Tiến trình điều trị được theo dõi chặt chẽ, giúp bác sĩ điều chỉnh phác đồ kịp thời, qua đó đảm bảo hiệu quả và hạn chế biến chứng.

Bác sĩ cũng hướng dẫn bệnh nhân các bài tập bổ trợ, chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt khoa học... nhằm duy trì sự dẻo dai, phòng ngừa chấn thương trong tương lai. "Chúng tôi áp dụng các giải pháp vừa điều trị, vừa duy trì sức khỏe", đại diện phòng khám nói thêm.



Địa chỉ: 12H đường N2, TTTM Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, TP HCM

Hotline: 0828 929 393

