Nắng nóng thiêu đốt miền đông Trung Quốc

Miền đông Trung Quốc hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, một số khu vực ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục hơn 42 độ C.

Trung Quốc đang trải qua mùa hè cực đoan, nắng nóng bất thường ở miền bắc và miền đông, trong khi mưa lớn gây lụt lội và lở đất tại các khu vực miền trung và miền nam.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết 10 thành phố nóng nhất nước này chiều 3/8 đều ở tỉnh miền đông Chiết Giang, trong đó thành phố Chư Kỵ ghi nhận nhiệt độ cao nhất ngày 42,3 độ C. Nhiệt độ cao được dự báo duy trì ở khu vực cho đến tuần tới.

Hàng Châu, thủ phủ Chiết Giang, ghi nhận nhiệt độ 41,9 độ C vào khoảng 14h30 hôm nay. Đây là nhiệt độ cao nhất trong lịch sử quan trắc của thành phố, vượt qua kỷ lục 41,8 độ C được ghi nhận hồi tháng 8/2022. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo Hàng Châu sẽ "liên tục thiết lập kỷ lục mới về nhiệt độ".

"Tôi cảm thấy mình sắp tan chảy", một người dùng mạng xã hội Trung Quốc bình luận. "Ai còn nghĩ Hàng Châu là nơi lý tưởng để sinh sống nữa không?", một tài khoản khác viết. Hàng Châu có dân số 12,5 triệu người, là cửa ngõ lớn về công nghệ của Trung Quốc.

"Nóng kinh khủng, trời như đổ lửa vậy", du khách Wang, 60 tuổi, từ tỉnh Hà Bắc ở miền bắc mát mẻ hơn đến Hàng Châu, mô tả. "Tôi ướt sũng mồ hôi. Trời có gió, nhưng vẫn nóng".

Tại Thượng Hải, nhiệt độ đầu chiều 3/8 đã vượt 40 độ C, gần kỷ lục 40,9 độ C của thành phố. Chính quyền Thượng Hải ngày 1/8 đã phát cảnh báo đỏ đầu tiên về thời tiết trong năm nay, sau khi thành phố ghi nhận nhiệt độ chạm 40 độ C. Hàng Châu có động thái tương tự vào ngày 2/8.

Cảnh báo đỏ là mức cao nhất trong thang cảnh báo thời tiết ba cấp độ của Trung Quốc. Nước này có nhiệt độ không khí trung bình tháng 7 là 23,21 độ C, tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc đầy đủ năm 1961.

