Nắng nóng năm nay sẽ gay gắt hơn

Nắng nóng sẽ nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm, bão đến muộn và dồn dập vào cuối mùa, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ngày 22/3, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết khả năng El Nino kết thúc vào tháng 4-6, đến tháng 7-8 La Nina bắt đầu. Vì thế số đợt nắng nóng năm nay có thể nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Mỗi năm trung bình cả nước có 15 đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên.

Ở Tây Bắc Bộ, nắng nóng xuất hiện vào tháng 4-7, cao điểm rơi vào tháng 5-6; Đông Bắc Bộ tháng 5-8, cao điểm 6-7. Miền Trung có sự khác biệt về địa hình, khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nắng nóng vào tháng 4-8, cao điểm tháng 6-7; Đà Nẵng - Khánh Hòa rơi vào tháng 5-8, cao điểm trong tháng 7.

Nam Bộ nắng nóng từ tháng 2 và kéo dài đến tháng 5, cao điểm từ nay đến hết tháng 4.

Dự báo số ngày nắng nóng ở các khu vực. Đồ họa: NCHMF

Về mưa, ông Lâm nhận định Bắc Bộ sẽ mưa đúng mùa từ tháng 4. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ mùa mưa xuất hiện muộn, từ tháng 6 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm. Mưa lớn có thể xuất hiện nhiều vào cuối năm tại Trung Bộ, tập trung vào tháng 9-11.

Do tác động của El Nino, mưa ít, nắng nóng nhiều từ năm trước kéo dài tới nay nên lượng dòng chảy trên phần lớn sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm 15-55%. Hạn hán, thiếu nước sẽ xảy ra vào tháng 4-6 tại các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và tháng 5-8 tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Ngày 31/5/2023, Hà Nội nắng nóng gay gắt, máy bay để lộ những vệt nguyên liệu xả ra sau ánh mặt trời. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Lâm nhận định mùa lũ năm nay ít khả năng đến sớm ở Bắc Bộ dẫn tới nguồn nước sông hồ thiếu hụt. Cụ thể, sông Đà, nơi hoạt động của hệ thống nhà máy thủy điện bậc thang lớn nhất cả nước, sẽ thiếu 30-50%, cao hơn năm 2023 khoảng 5-10%. Sông Gâm và Chảy thiếu 20-30%, cao hơn năm trước 10-20%; sông Thao, Lô và sông Hồng thiếu 40-50%, bằng với năm trước.

Các sông ở Bắc Trung Bộ sẽ thiếu 15-30%; Trung Trung Bộ 15-40%, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 15-25% so với trung bình nhiều năm.

Bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng ít hơn đến xấp xỉ trung bình nhiều năm (11-13 cơn). Bão đến vào nửa cuối mùa do tác động của La Nina.

PGS.TS Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Khoa học Khí tượng Thủy văn biến đổi khí hậu, nhận định thời tiết Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh của việc chuyển pha nhanh giữa El Nino sang La Nina. Nếu La Nina xảy ra vào cuối năm thì khả năng bão và áp thấp nhiệt đới dồn dập hơn vào cuối năm; mưa lớn và bão, lũ lụt, lũ quét ở Trung Bộ; mưa trái mùa ở Nam Bộ. Trong bối cảnh phát triển nhanh của đô thị hiện nay, ngập lụt đô thị xảy ra thường xuyên hơn.

Năm 2023, Việt Nam xuất hiện 20 đợt nắng nóng, nhiều hơn so với trung bình nhiều năm 5 đợt. Ngày 7/5, Tương Dương (Nghệ An) nóng 44,2 độ C, cao nhất trong lịch sử quan trắc. Nhiều hồ thủy điện lớn xuống dưới mực nước chết dẫn tới tình trạng thiếu điện diện rộng ở miền Bắc và Trung.

Gia Chính