Nắng nóng năm nay ít gay gắt

Cơ quan khí tượng nhận định các đợt nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ xuất hiện muộn hơn và cũng không gay gắt như năm ngoái.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 4-6, ENSO (chỉ sự nóng lên, lạnh đi dị thường của nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo phía đông và trung tâm Thái Bình Dương) ở trạng thái trung tính với xác suất 70-80%. Các đợt không khí lạnh giảm dần. Nắng nóng ở Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ sẽ đến muộn và ít gay gắt hơn nhiều năm. Từ tháng 5, nắng nóng mới gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng dự báo xuất hiện từ tháng 4, muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Số ngày nắng nóng ở hai khu vực này cũng ít hơn.

Do nắng nóng không gay gắt nên nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Chỉ có vùng núi Tây Bắc nền nhiệt cao hơn trung bình 0,5-1 độ C vào tháng 5.

Người lao động dưới nắng nóng ở Hà Nội tháng 4/2024. Ảnh: Ngọc Thành

Mưa chuyển mùa từ tháng 4

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các địa phương cần đề phòng những đợt mưa lớn trong tháng 5-6.

Cụ thể, Bắc Bộ nếu như tháng 4 dự báo lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, phổ biến 70-120 mm, vùng núi trên 150 mm thì tháng 5 cao hơn 5-10%. Sang tháng 6, dự báo mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm 150-250 mm, vùng núi 250-500 mm, có nơi trên 500 mm.

Trung Bộ dự báo tháng 4 mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 5 sẽ cao hơn trung bình (100-200 mm) khoảng 5-15%. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa hai tháng 4-5 sẽ cao hơn trung bình 5-15%.

Đánh giá về thủy văn giai đoạn này, cơ quan khí tượng dự báo dòng chảy đến hồ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, nơi hoạt động của các thủy điện lớn, thấp hơn 10-40%; hồ Tuyên Quang, Thác Bà thấp hơn 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dòng chảy trên các sông chính Bắc Bộ thấp hơn 20-50%.

Hạ Long tan hoang sau bão YaGi năm 2024. Ảnh: Giang Huy

Tháng 7-9 Biển Đông xuất hiện 6 cơn bão

Giai đoạn tháng 7-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định ENSO tiếp tục ở pha trung tính. Trọng tâm thời tiết các tháng này là bão, dự báo có khoảng 6 cơn trên biển, vào đất liền 3 cơn.