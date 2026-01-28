Nắng nóng gần 50 độ C ở Australia

Một số khu vực ở đông nam Australia đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ kỷ lục lên tới gần 50 độ C.

Các thị trấn nông thôn Hopetoun và Walpeup ở bang Victoria hôm 27/1 ghi nhận mức nhiệt cao nhất sơ bộ lên tới 48,9 độ C, vượt qua kỷ lục ngày nóng nhất năm 2009, khi 173 người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng Black Saturday thảm khốc ở bang này.

Không xảy ra trường hợp tử vong nào trong đợt nắng nóng mới nhất, nhưng chính quyền bang Victoria kêu gọi người dân thận trọng vì ba vụ cháy rừng đang ngoài tầm kiểm soát.

Một số khu vực thuộc các bang New South Wales và Nam Australia hôm 26/1 ghi nhận nhiệt độ kỷ lục, có nơi vượt kỷ lục nắng nóng trong mùa hè xảy ra trận cháy rừng nghiêm trọng hồi năm 2019. Đến ngày 27/1, nhiệt độ tại thị trấn Renmark ở Nam Australia lên 50 độ C.

Nhiệt độ cao nhất tại một số khu vực ở Australia ngày 27/1. Ảnh: ABC News

Melbourne, thành phố lớn nhất của bang Victoria, trải qua một trong những ngày nóng nhất từ trước đến nay. Melbourne Park, nơi đám đông thường ngày chen kín để theo dõi giải quần vợt Australia mở rộng, hôm 27/1 vắng vẻ lạ thường vì nhiệt độ tăng vọt.

Bên trong địa điểm thi đấu, ban tổ chức kích hoạt các quy trình ứng phó nắng nóng cực đoan, đóng mái che di động trên các sân chính và hoãn trận đấu ở những sân ngoài trời không có mái che. Trong trận tứ kết giữa Aryna Sabalenka và Iva Jovic, các tay vợt phải chườm túi đá lên đầu và dùng quạt cầm tay để làm mát trong quãng nghỉ giữa các set đấu.

Người hâm mộ xếp hàng đứng trước những chiếc quạt phun sương khổng lồ hoặc tìm đến các khu vực có điều hòa của địa điểm tổ chức.

Lượng người tham dự sự kiện đã giảm từ 50.000 người hôm 26/1 xuống còn 21.000 người hôm 27/1.

Du khách trên bãi biển ở Melbourne trong ngày nắng nóng 27/1. Ảnh: ABC News

Nhiệt độ dự kiến giảm trong ngày 28/1, dù đợt nắng nóng vẫn sẽ kéo dài đến cuối tuần. Đợt nắng nóng này diễn ra sau một đợt khác hồi đầu tháng, khi Australia trải qua một trong những mùa hè nóng nhất lịch sử.

Huyền Lê (Theo AP, 9News)