Nắng nóng diện rộng ở hầu khắp cả nước

Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xảy ra nắng nóng trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất có thể lên 37 độ C.

Sáng nay (29/3), Bắc Bộ mưa rào và giông trên diện rộng do tác động của vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang. Đến trưa, hầu khắp Bắc Bộ bừng nắng, nhiệt độ tăng nhanh, Hà Nội lên 29 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ mai Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây khiến Tây Bắc Bộ xảy ra nắng nóng với nền nhiệt 34-36 độ, có nơi 35-37 độ C. Hai ngày cuối tháng 3 nắng nóng sẽ mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ.

Từ 1/4, nắng nóng có xu hướng giảm dần, giai đoạn từ ngày 2-4/4 miền Bắc tạnh ráo, nhưng trời oi bức.

Miền Bắc sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng tư. Ảnh: Giang Huy

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội thứ ba tuần tới tăng 7 độ so với hôm nay, lên 24-37 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cao điểm nắng nóng cũng rơi vào giữa tuần tới với nhiệt độ 16-25 độ C.

Miền Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây nên đã xuất hiện nắng nóng cục bộ. Ngày mai, khu vực Thanh Hóa đến TP Huế nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Trung sẽ kéo dài hơn so với miền Bắc khoảng một ngày, đến 2/4 thì mới giảm dần.

Nam Bộ hai ngày nay xảy ra nắng nóng, tập trung ở Đông Nam Bộ. Tuần tới, Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa, nắng nóng diện rộng với nhiệt độ 35-37 độ C, riêng cao nguyên Trung Bộ 33-35 độ.

Từ tháng 4/2026, nắng nóng sẽ xuất hiện tại phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Trung Bộ, mở rộng dần xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Huế. Đến khoảng cuối tháng 5, nắng nóng có khả năng lan rộng trên toàn Bắc Bộ và Trung Bộ, gia tăng cường độ và duy trì gay gắt trong các tháng 6-8.

Từ tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, năm nay số ngày nắng nóng được dự báo nhiều hơn và cường độ gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng hiện tượng thời tiết cực đoan.

Gia Chính

