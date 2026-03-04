Nằng nặc tin mình mắc bệnh nan y dù cơ thể khỏe mạnh

Hà NộiTừ dấu hiệu khó thở tức ngực, người đàn ông 27 tuổi đi khám nhiều nơi, được bác sĩ kết luận sức khỏe bình thường, nhưng anh không tin mà cho rằng mắc một căn bệnh nan y chưa được phát hiện.

Ngày 3/3, BS Phạm Thanh Tùng, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho hay người bệnh vốn trầm tính, cầu toàn và hay suy nghĩ. Từ tháng 4/2025, sau áp lực công việc, anh bắt đầu xuất hiện cảm giác khó thở khi hít vào, nặng tức ngực. Dù đã khám tai mũi họng, chụp Xquang phổi và được chẩn đoán viêm mũi xoang nhẹ, điều trị có cải thiện, anh vẫn không yên tâm.

Suốt 5 tháng tiếp theo, bệnh nhân liên tục tìm đến các bệnh viện tuyến trung ương. Anh yêu cầu bác sĩ thực hiện hàng loạt kỹ thuật phức tạp như nội soi, đo chức năng hô hấp, chụp CT ngực. Cầm trên tay kết quả cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, người đàn ông vẫn gạt đi và khăng khăng bản thân mang một mầm bệnh ác tính chưa lộ diện. Nỗi sợ hãi tột độ đẩy các cơn khó thở lên cao trào, khiến anh co quắp tay chân, cứng đờ người, suy sụp tinh thần và bỏ bê công việc. Chỉ khi được chuyển đến Viện Sức khỏe Tâm thần điều trị nội trú 40 ngày với chẩn đoán rối loạn lo âu bệnh tật, tình trạng người bệnh mới ổn định và đủ điều kiện ra viện.

BSCKII. Vũ Thị Lan, Viện Sức khỏe Tâm thần, nói nam thanh niên mắc chứng rối loạn lo âu bệnh tật (Illness Anxiety Disorder - IAD). Hội chứng tâm thần này khiến người bệnh luôn thường trực nỗi sợ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch hay HIV, bất chấp mọi bằng chứng y khoa. Bệnh thường khởi phát ở nhóm 20-30 tuổi và đang có xu hướng gia tăng mạnh trong ba thập kỷ qua.

Người mắc hội chứng IAD thường xuyên săm soi cơ thể, liên tục đo huyết áp, nhịp tim hoặc lên mạng tra cứu triệu chứng rồi tự "kết án" bản thân. Bác sĩ Lan chỉ ra nguyên nhân cội rễ đến từ sự mất cân bằng hóa chất não bộ như Serotonin hay Norepinephrine. Ngoài ra, tính cách cầu toàn, sang chấn tâm lý do người thân từng ốm nặng, hoặc thói quen đọc thông tin y khoa thiếu kiểm chứng trên internet cũng dễ dàng thổi bùng sự hoang tưởng.

Các chuyên gia nhấn mạnh dù cơ thể không mang tổn thương thực thể, nỗi đau khổ của người bệnh lại hoàn toàn có thật. Sự lo âu kích hoạt hệ thần kinh tự chủ, sinh ra nhịp tim nhanh, đau dạ dày, tạo thành một vòng lẩn quẩn không lối thoát. Bác sĩ khuyến cáo, nếu ai đó lo lắng thái quá về sức khỏe vượt quá 6 tháng dù đã cầm chắc tờ kết quả khám bình thường, gia đình cần chủ động đưa họ đến chuyên khoa tâm thần thay vì để họ tiếp tục tự chẩn đoán qua mạng xã hội.

Lê Nga