Nâng mũi bằng công nghệ In 3D Implant

Công nghệ nâng mũi của Hàn Quốc có khả năng mô phỏng dáng mũi bằng AI cũng như thiết kế và sản xuất sống mũi, cho khách hàng dáng mũi đẹp, tự nhiên.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh, chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, cho biết nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ. Nâng mũi là một trong những thủ thuật được nhiều người lựa chọn, nhất là khi công nghệ hiện đại giúp việc làm đẹp trở nên dễ dàng hơn. Trong đó, nâng mũi In 3D Implant đang được đánh giá là phương pháp mang lại hiệu quả, thẩm mỹ cao và an toàn hiện nay.

Nâng mũi In 3D Implant đến từ Fitme - công ty in 3D hàng đầu Hàn Quốc là kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ sử dụng công nghệ in 3D tạo ra sụn nhân tạo có hình dạng và kích thước phù hợp với từng khách hàng. Công nghệ này giúp nâng cao sống mũi, tạo hình đầu mũi và cải thiện tổng thể dáng mũi.

Điểm đặc biệt là khả năng mô phỏng hình dáng mũi chính xác và chi tiết trước khi phẫu thuật. Bác sĩ sẽ sử dụng phần mềm 3D để thiết kế dáng mũi mong muốn, sau đó in ra sụn nhân tạo tương ứng, giúp khách hàng hình dung rõ kết quả cuối cùng và đảm bảo sự hài lòng cao nhất.

Ca phẫu thuật nâng mũi được bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh cùng các cộng sự thực hiện. Ảnh: NVCC

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh cho biết quy trình nâng mũi In 3D Implant FITme Hàn Quốc gồm:

Phân tích cấu trúc mũi bằng công nghệ CT 3D: Khách hàng chụp CT để bác sĩ có cái nhìn toàn diện về cấu trúc mũi. Đây là bước nền tảng để xác định các đặc điểm riêng biệt, từ đó tạo kế hoạch phẫu thuật phù hợp.

Thăm khám và tư vấn chuyên sâu: Bác sĩ tiến hành trao đổi với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu và mong muốn. Đồng thời, bác sĩ sẽ đưa ra các gợi ý phù hợp dựa trên cấu trúc khuôn mặt của từng người.

Mô phỏng dáng mũi bằng công nghệ AI: Phần mềm AI chuyên dụng sẽ được sử dụng để mô phỏng dáng mũi tương lai. Khách hàng có thể hình dung được kết quả trước khi thực hiện, tăng độ tin cậy và hài lòng.

Thiết kế và sản xuất sống mũi: Sau khi xác định dáng mũi tối ưu, bác sĩ sẽ gửi thông số kỹ thuật sang đơn vị chế tác chuyên nghiệp ở Hàn Quốc. Sống mũi được tạo riêng biệt cho từng khách hàng, đảm bảo sự chính xác cao.

Thực hiện phẫu thuật: Khoảng 10 ngày sau, khi sống mũi được sản xuất hoàn tất, bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Quy trình được thực hiện trong môi trường an toàn, chuẩn quốc tế, đảm bảo sự thành công và an toàn.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh cùng các cộng sự. Ảnh: NVCC

Theo vị bác sĩ, phương pháp nâng mũi này mang lại nhiều ưu điểm. Đầu tiên là độ chính xác. Nhờ công nghệ in 3D Hàn Quốc, các chuyên gia sẽ tạo ra một implant hoàn toàn phù hợp với từng đặc điểm khuôn mặt của mỗi người, giúp đảm bảo rằng dáng mũi sau khi phẫu thuật sẽ đạt được sự hài hòa và cân đối, mang đến vẻ đẹp tự nhiên và cuốn hút.

Tiếp theo, vật liệu implant là các chất liệu sinh học tương thích cao với cơ thể người, giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ viêm nhiễm và biến chứng. Bên cạnh đó, kỹ thuật chính xác, hạn chế xâm lấn, góp phần rút ngắn thời gian hồi phục. Dáng mũi sẽ được duy trì ổn định trong nhiều năm và thẩm mỹ lâu dài.

Cuối cùng, do mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt nên nhu cầu về dáng mũi cũng khác nhau. Nâng mũi 3D Implant đáp ứng được điều này nhờ khả năng tùy chỉnh cao. Bất kể khách hàng mong muốn sở hữu dáng mũi cao thẳng, thanh tú hay Á Đông truyền thống, các chuyên gia đều có thể tạo ra một implant phù hợp.

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Anh tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Bình và Chuyên khoa I - chuyên ngành Thẩm mỹ tạo hình, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, ông có kiến thức chuyên môn vững vàng về giải phẫu và kỹ thuật phẫu thuật.

