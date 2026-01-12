Năng lực triển khai các dự án cầu vượt sông của CC1

CC1 có kinh nghiệm triển khai dự án lớn như cầu Thủ Thiêm 1, Đồng Nai, tiếp tục được lựa chọn xây dựng cầu Cát Lái, Long Hưng trong giai đoạn sắp tới.

Trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng chiến lược tại khu vực Đông Nam Bộ như sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc và vành đai đang và sắp đi vào khai thác, nhu cầu tăng cường kết nối giữa TP HCM và Đồng Nai ngày càng rõ. Áp lực đặt ra không chỉ nằm ở tiến độ triển khai, mà còn ở năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư và khả năng quản trị rủi ro của các doanh nghiệp tham gia các dự án quy mô lớn, mang tính liên vùng.

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) với 46 năm kinh nghiệm tham gia các dự án hạ tầng lớn cùng nền tảng tài chính, đang góp phần vào sự hình thành của những dự án kết nối quan trọng.

Trụ sở CC1 - doanh nghiệp chuyên đầu tư các dự án hạ tầng quy mô lớn. Ảnh: CC1

Hai dự án cầu lớn sắp khởi động tại Đồng Nai

Trong chiến lược phát triển hạ tầng giai đoạn mới, Đồng Nai là một trong những địa phương chủ động lựa chọn hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) để triển khai các dự án giao thông trọng điểm. Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng là hai dự án tiêu biểu trong trục kết nối vượt sông Đồng Nai, hướng tới mục tiêu giảm áp lực giao thông hiện hữu, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics.

Đây đều là các công trình có quy mô, tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật cao. Do đó, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư không chỉ dừng ở năng lực thi công, mà còn bao gồm khả năng thu xếp vốn, kinh nghiệm triển khai các dự án, cũng như năng lực phối hợp với chính quyền địa phương trong dài hạn.

CC1 cùng các công ty thành viên đã hợp thành liên danh nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện hai dự án này theo hình thức PPP, BT. Theo doanh nghiệp, việc tham gia dự án cầu Cát Lái và Long Hưng không chỉ là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp, mà còn cho thấy sự trưởng thành của khu vực tư trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng quy mô lớn, mang tính liên vùng và dài hạn.

Kinh nghiệm đầu tư hạ tầng vượt sông

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là các công trình vượt sông, CC1 là doanh nghiệp đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều giai đoạn phát triển của đô thị phía Nam.

Năm 2005, CC1 được lựa chọn là tổng thầu thi công cầu Thủ Thiêm bắc qua sông Sài Gòn - một trong những công trình hạ tầng quan trọng gắn với quá trình hình thành và phát triển của khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án này góp phần cải thiện năng lực kết nối giữa hai bờ sông, mở rộng không gian phát triển về phía Đông TP HCM.

Dự án cầu Thủ Thiêm do CC1 triển khai. Ảnh: CC1

Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục tham gia các công trình vượt sông Đồng Nai với nhiều vai trò khác nhau. Trong vai trò đầu tư theo hình thức BOT, doanh nghiệp tham gia đầu tư cầu Đồng Nai và cầu An Hảo, góp phần cải thiện năng lực giao thông trên trục kết nối giữa TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Với vai trò nhà thầu xây lắp, CC1 cũng tham gia thi công cầu Hóa An - công trình kết nối đô thị và khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai.

Điểm chung của các dự án này là yêu cầu cao về kỹ thuật thi công, tổ chức dự án và phối hợp nhiều bên liên quan, đặc biệt trong điều kiện thi công vượt sông và lưu lượng giao thông lớn.

Từ nền tảng kinh nghiệm của nhà thầu xây lắp, CC1 từng bước mở rộng vai trò sang lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Việc cùng các công ty thành viên hợp thành liên danh nhà đầu tư và được lựa chọn thực hiện hai dự án cầu Cát Lái và Long Hưng theo hình thức PPP, BT đánh dấu bước chuyển rõ nét của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị hạ tầng.

"Chúng tôi cam kết huy động tối đa nguồn lực, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, góp phần cùng tỉnh Đồng Nai hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã đề ra", đại diện CC1 nói.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, năng lực tham gia đầu tư của CC1 được củng cố bởi các chuyển biến trong hoạt động tài chính. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 cho thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng 394% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt tăng 189% và 185%. Theo doanh nghiệp, kết quả này phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, tối ưu dòng tiền và cơ cấu lại danh mục dự án.

Song song đó, đơn vị công bố kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành thêm cổ phần, dự kiến huy động hơn 1.100 tỷ đồng. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc huy động vốn thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này là bước đi quan trọng để CC1 chủ động nguồn lực tài chính, tận dụng các điều kiện thuận lợi từ chính sách, đồng thời đảm bảo khả năng tham gia và thực hiện các dự án PPP trọng điểm quốc gia trong giai đoạn tới.

Hoài Phương