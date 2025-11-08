Năng lực R&D, phân phối giúp Masan Consumer mở rộng thị trường

Masan Consumer (MCH) xây chuỗi sản xuất đồng bộ, trung tâm R&D quy mô lớn, từ đó tạo bàn đạp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng hiện diện sản phẩm Việt trên thị trường toàn cầu.

Theo đại diện đơn vị, trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) bước vào giai đoạn cạnh tranh, Masan theo đuổi chiến lược về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn quốc tế và tốc độ đổi mới liên tục. Doanh nghiệp hình thành chuỗi giá trị sản xuất khép kín, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, được quản lý theo chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Nam Ngư của Việt Nam trưng bày trên kệ hàng cùng các sản phẩm nội địa tại Costco Hàn Quốc Ảnh: Masan Consumer

R&D tạo động lực lõi

Masan Consumer (MCH) là thành viên trong hệ sinh thái Masan, một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng FMCG Việt Nam. Chiến lược phát triển của MCH tập trung ba trụ cột: cao cấp hóa sản phẩm (Premiumization), mở rộng tiêu dùng ngoài gia đình (Out-of-home) và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo (R&D). Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững khi mang đến những sản phẩm phù hợp xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Trung tâm Đổi mới Người tiêu dùng (CIC) là hạt nhân trong hệ thống này, đảm nhiệm toàn bộ hoạt động R&D dựa trên thấu hiểu khẩu vị và hành vi tiêu dùng. Mỗi năm, trung tâm tạo ra hơn 100 sáng kiến sản phẩm mới, trong đó nhiều thương hiệu trở thành xu hướng tiêu dùng hiện đại như Omachi Lẩu tự sôi, Nam Ngư Ớt tỏi Lý Sơn hay Wake-Up 247.

Nhờ hệ thống R&D mạnh, doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ tung sản phẩm mới xuống dưới 12 tháng, nhanh gấp đôi trung bình ngành FMCG. Giai đoạn 2018-2024, 20% doanh thu của Masan Consumer đến từ các sản phẩm đổi mới, phản ánh hiệu quả của chiến lược R&D định hướng tăng trưởng.

Khách hàng tại Mỹ lựa chọn tương ớt Chin-su. Ảnh: Masan Consumer

Đầu tư vào sản xuất và R&D còn giúp MCH đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính như Mỹ, Australia và Hàn Quốc, đồng thời giữ bản sắc hương vị Việt trong từng sản phẩm, đưa nhiều thương hiệu ra quốc tế. Gần nhất, đơn vị đưa Chin-su và Nam Ngư lên kệ tại các hệ thống bán lẻ hàng đầu thế giới như Costco (Mỹ, Hàn Quốc) và Woolworths (Australia) từ tháng 10.

Theo đại diện doanh nghiệp, MCH đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, quy trình sản xuất và an toàn thực phẩm. Sự hiện diện của sản phẩm Việt tại các chuỗi này mở rộng cơ hội xuất khẩu, khẳng định khả năng thích ứng của hàng tiêu dùng Việt với các tiêu chuẩn cao về logistics, bao bì, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững. "Đây là bước tiến quan trọng giúp hàng Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị tiêu dùng khu vực", đại diện MCH nói.

Củng cố nội lực, hướng tới tăng trưởng bền vững

Song song mở rộng thị trường quốc tế, MCH đang hoàn thiện hệ thống phân phối trực tiếp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong nước. Sau giai đoạn tái cấu trúc hệ thống phân phối, MCH kỳ vọng đạt tăng trưởng dương trở lại trong quý IV/2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi năm 2026.

Tại hội nghị nhà đầu tư Masan ngày 29/10, ông Huỳnh Việt Thăng, Giám đốc Tài chính Masan Consumer, cho biết doanh thu quý III giảm 5,9% và EBITDA giảm 7,4% do ảnh hưởng ngắn hạn từ việc triển khai hệ thống phân phối trực tiếp. Song, dự án này đã hoàn tất tại 34 tỉnh, thành và ghi nhận tín hiệu tích cực từ tháng 10.

Mô hình phân phối trực tiếp của đơn vị hướng đến tối ưu hóa tồn kho và mạng lưới cung ứng, giúp sản phẩm tiếp cận trực tiếp các điểm bán gần người tiêu dùng nhất. Dự án tập trung ba yếu tố: con người - công nghệ - kết nối, với đội ngũ bán hàng được tái cơ cấu theo khu vực, phần mềm gợi ý đơn hàng tự động và hệ thống liên kết trực tiếp giữa nhân viên kinh doanh lẫn điểm bán. Kết quả, độ phủ trực tiếp tăng 40% lên 345.000 điểm bán, tỷ trọng kênh sỉ giảm từ 60% xuống 30%, năng suất lao động tăng 50% trong khi chi phí được giữ ổn định.

Khách hàng nếm thử tương ớt Chin-su tại Costco Mỹ Ảnh: Masan Consumer

Ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan, nhận định việc tái cấu trúc hệ thống phân phối là bước đi cần thiết cho tăng trưởng trung và dài hạn. "Chúng tôi không chỉ hướng tới kết quả ngắn hạn, mà đặt mục tiêu hiện đại hóa toàn bộ chuỗi giá trị tiêu dùng tại Việt Nam", ông Danny Le nói.

Theo kế hoạch, Masan Consumer dự kiến trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong quý IV/2025, đồng thời chuẩn bị cho đợt IPO dưới sự tư vấn của các ngân hàng đầu tư quốc tế. Đại diện Masan Group cho biết, khả năng niêm yết cổ phiếu MCH trên sàn HoSE vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2026 là khả thi, nhờ nền tảng tài chính ổn định, kết quả kinh doanh tích cực và tâm lý lạc quan của thị trường chứng khoán. Việc niêm yết cũng được kỳ vọng giúp MCH sớm đủ điều kiện tham gia rổ chỉ số VN30, mở rộng tệp nhà đầu tư và củng cố vị thế doanh nghiệp tiêu dùng hàng đầu Việt Nam.

Trong bức tranh chung của tập đoàn, quý III/2025 ghi nhận lợi nhuận cao nhất kể từ đầu năm 2022, nhờ sự tăng trưởng của WinCommerce, Masan MeatLife và Masan High-Tech Materials. Với Masan Consumer, giai đoạn cuối năm 2025-2026 được kỳ vọng sẽ là bước chuyển quan trọng, khi doanh nghiệp quay lại tăng trưởng và củng cố vị thế trên thị trường vốn.

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, chiến lược củng cố hệ thống phân phối, đẩy mạnh R&D và mở rộng thị trường quốc tế đang giúp Masan Consumer thể hiện vai trò của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị tiêu dùng hiện đại - nơi chất lượng, đổi mới, tốc độ là nền tảng tạo tăng trưởng bền vững.

Hoàng Đan