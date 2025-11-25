Nâng hiệu quả điều trị thoái hóa khớp gối nhờ công nghệ Mỹ

InterMec điều trị thoái hóa khớp gối tích hợp chuỗi công nghệ hiện đại của Mỹ, tác động sâu vào vùng tổn thương, thay vì can thiệp xâm lấn hay thuốc men kéo dài.

Bác sĩ Đoàn Công Minh (Bác sĩ CKI, Phòng khám InterMec) cho biết: "Khác với việc dùng thuốc giảm đau lâu dài, dễ gây tác dụng phụ tới gan, thận, dạ dày, hoặc phẫu thuật thay khớp chi phí cao, cần nhiều thời gian phục hồi, phương pháp điều trị khớp gối kết hợp công nghệ cao là giải pháp bảo tồn tự nhiên mà vẫn mang đến hiệu quả như mong đợi".

Tại InterMec, việc điều trị thoái hóa khớp gối bằng chuỗi công nghệ hiện đại sẽ tác động sâu và chính xác vào vùng tổn thương, giảm đau nhức, loại bỏ sưng viêm.

Hệ thống máy móc công nghệ Mỹ tại InterMec. Ảnh: InterMec

Cụ thể, công nghệ Laser cường độ cao sử dụng ánh sáng laser cường độ cao với bước sóng 650 nm - 915 nm thẩm thấu sâu vào mô tổn thương, kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ làm lành nhanh chóng.

Công nghệ siêu âm đa tầng sử dụng đầu âm thanh tinh thể truyền sóng âm có tần số 1-3 MHz xuyên thấu sâu tới từng lớp cơ-gân-dây chằng và sụn ở dưới da, phá vỡ điểm viêm sâu trong khớp, giảm đau, tiêu sưng mà không ảnh hưởng đến mô lành.

Công nghệ giảm đau Max Cool Pro sử dụng linh hoạt xung năng lượng tần số cao (300 KHZ đến 1000 KHZ) để tác động vào các điểm đau, làm gián đoạn tín hiệu đau dẫn truyền lên não và kích thích quá trình tự chữa lành của cơ thể, đồng thời cải thiện vi tuần hoàn tại các vùng tắc nghẽn, hỗ trợ phục hồi mô từ bên trong.

Công nghệ điện xung thế hệ mới sử dụng xung điện có tần số thấp và trung bình, tạo ra làn sóng vi điện kích thích vào từng sợi cơ bị teo yếu, hỗ trợ ngăn ngừa teo cơ, loại bỏ co thắt cơ bắp, giúp biên độ gập duỗi linh hoạt, cải thiện vận động.

Tại Mỹ và châu Âu, những công nghệ này đang được ứng dụng rộng rãi, giờ đây đã được InterMec tích hợp thành hệ thống trị liệu khớp gối chuẩn hóa, giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị, tối ưu hiệu quả hồi phục, hạn chế rủi ro.

Thay vì chạy theo những đơn thuốc dài hạn mà "hai chân vẫn sụi bại", ông Thanh Hải (71 Tuổi, An Giang) đã tìm đến InterMec điều trị cùng công nghệ siêu âm đa tầng. Kết quả, sau một tháng khớp gối ông Hải cho biết không còn viêm sưng, đau nhức, hiện ông có thể đi lại vận động bình thường.

Ông Hải điều trị khớp gối tại InterMec. Ảnh: InterMec

Trường hợp bà Ngọc Mai (quận 8, TP HCM) cũng tương tự, sau gần 10 năm thoái hóa khớp phải uống thuốc thay cơm mà bệnh vẫn không cải thiện, bà Mai hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thì lệ thuộc thuốc thì cuối cùng bà chỉ còn đường phẫu thuật. Biết đến InterMec ứng dụng những công nghệ cao điều trị bệnh, bà Mai đã tìm đến và cho biết hài lòng với quá trình cũng như kết quả điều trị.

Bà Mai tìm đến InterMec chữa khớp gối bằng công nghệ cao. Ảnh: InterMec

Theo đại diện InterMec, những trường hợp như ông Hải, bà Mai không phải cá biệt. Với hàng trăm bệnh nhân đã điều trị thành công tại InterMec, từ khắp các tỉnh thành Việt Nam đến cả kiều bào nước ngoài, đơn vị đã giúp hàng trăm đôi chân tìm lại sự "tự do". Họ có thể đi bộ, đạp xe, leo cầu thang mà không phải chịu đựng đau đớn hay lo sợ phẫu thuật nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại.

Thế Đan