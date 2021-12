Shan Tuyết là một giống chè quý có chất lượng cao, phát triển tốt nhất và cho chất lượng cao nhất khi được sống ở những vùng núi như Hà Giang, Sơn La.... Những cây chè có độ tuổi hàng trăm năm đến cả ngàn năm tuổi. Chúng sống tự nhiên hấp thụ nước mưa và các khoáng chất địa y của núi rừng nên chứa rất nhiều chất vi lượng tốt cho sức khoẻ. Đây cũng là nguyên liệu tự nhiên được chọn để sản xuất các sản phẩm cao cấp và hướng đến các sản phẩm dược, làm đẹp.

Giống chè Shan Tuyết rất đa dạng, nhưng có 2 dạng điển hình là chè Shan lá to và chè Shan lá nhỏ, lá có nhiều lông tuyết. Những cây ở Suối Giàng (Yên Bái), Lũng Phìn, Vị Xuyên (Hà Giang), Tủa Chùa (Điện Biên) có độ cao tương đương nhau từ 3 đến 4 mét, ở vùng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có chiều cao bình quân gần 10 mét. Trong khi đó, về chiều rộng tán lá cao nhất và chu vi thân cây cao nhất là ở Suối Giàng. Kích thước lá lớn nhất Shan Suối Giàng và nhỏ nhất là trà Shan Lũng Phìn.

Điểm khác biệt của cây chè Shan Tuyết so với các giống chè khác ở chỗ: chè Shan Tuyết cổ thụ có thân cây to lớn, màu trắng mốc, uốn lượn nhiều cành. Để thu hái, người dân phải leo trèo luồn lách giữa các cành cây cao. Cây phát triển tốt ở vùng núi cao, khí hậu mát mẻ, quanh năm có mây mù che phủ nên búp to hơn hẳn so với các loại chè khác. Trà Shan tuyết cổ thụ, hương thơm nhẹ nhàng, vị chát êm, đượm chất tà và nước màu xánh sánh mật ong bạc hà (đó là màu của chất cây cổ thụ).