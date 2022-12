Nâng cấp trên Getfly G version giúp tăng hiệu quả chăm sóc khách hàng

Hệ thống quản trị doanh nghiệp Getfly phiên bản mới giúp doanh nghiệp nắm vững dữ liệu, tăng hiệu quả quản lý và chăm sóc khách hàng, giành lợi thế trong kinh doanh.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Nhà sáng lập kiêm CEO Getfly Việt Nam cho biết, hệ thống giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong quản lý. Tiếp theo, nâng cấp dựa trên nhu cầu ứng dụng trong quản trị.

"Chúng tôi không ngừng nâng cấp công nghệ, hướng tới tính ứng dụng cao, đơn giản, dễ dùng, all in one với chi phí hợp lý và phù hợp với phần đa người dùng", ông Hoàng nói.

G version có nhiều ưu điểm so với phiên bản trước. Ảnhh: Getfly

Định vị là công ty công nghệ số, Getfly CRM luôn tiên phong trong việc đổi mới, nâng cấp công nghệ. Toàn bộ giao diện, luồng vận hành phần mềm cũng được thiết kế tối ưu, phù hợp nhất với các doanh nghiệp trong nước và thế giới.

Việc nâng cấp công nghệ cũng nằm trong chiến lược nhằm giúp Getfly CRM luôn bắt kịp xu hướng, mang dịch vụ, tính năng mới đến cho các khách hàng. Trong suốt thời gian ra mắt thị trường, Getfly đã trải qua các phiên bản từ Getfly ERP, Mobi CRM, Getfly CRM, Social CRM, Getfly 4.0 và mới đây nhất là Getfly G version.

Ở các phiên bản trước, Getfly tập trung vào giải quyết bài toán rào cản sử dụng công nghệ bao gồm: giao diện, tốc độ phần mềm, hiệu suất sử dụng... Với bản mới nhất, G version hướng đến trải nghiệm người dùng thời công nghệ số. Giao diện trang chủ tùy chỉnh cao, có thể thiết lập riêng biệt cho từng cá nhân người dùng theo thói quen sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép truy cập nhiều thông tin trên một giao diện, toàn bộ doanh nghiệp sử dụng chung trên một nền tảng, giúp cho dữ liệu đồng nhất, không bị tách rời.

Hệ thống quản lý trực quan hơn. Ảnhh: Getfly

Landing page cải tiến đáng kể trong thao tác, autofit với giao diện trên máy tính bảng và điện thoại. Người dùng có thể kéo thả tùy ý, sáng tạo những mẫu landing page cho các chiến dịch chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Tốc độ loading và tải dữ liệu khách hàng cũng tối ưu gấp 1,5 lần so với phiên bản gần nhất. Không cần tốn quá nhiều thời gian chờ đợi, chỉ bằng vài thao tác, mọi dữ liệu cần sẽ xuất hiện trên hệ thống nhanh chóng. Nhờ vậy, người dùng có thể tiết kiệm hàng giờ đồng hồ làm việc mỗi ngày. Việc nâng cấp toàn diện tính năng Automation và hệ thống KPI được coi là chìa khóa chủ đạo giúp doanh nghiệp tự động hóa hoạt động doanh nghiệp, quản lý hiệu quả hơn.

Nhìn nhận đa chiều, khai thác hiệu quả dữ liệu

Theo vị CEO, khoảng 90% doanh nghiệp chậm trễ trong việc đưa ra quyết định mang tính chiến lược. Sở dĩ như vậy do họ mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu từ nhiều nguồn. "Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp vuột mất thời điểm vàng trong thúc đẩy hoạt động bán hàng, gia tăng doanh số", ông nhấn mạnh.

Trên giao diện Getfly G version, bức tranh hoạt động doanh nghiệp sẽ được định hình, giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình kinh doanh và đưa ra những chiến lược điều chỉnh phù hợp. Điểm đánh giá Getfly Score xây dựng dựa trên chân dung khách hàng, nhờ vậy nhà quản lý có thể đánh giá mức độ tiềm năng của từng người dùng.

Từ đó, doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào thúc đẩy các hoạt động chăm sóc bán hàng đối với nhóm khách tiềm năng. Song song, đơn vị xây dựng các kế hoạch chăm sóc lâu dài với những nhóm chưa sẵn sàng mua hàng ở thời điểm hiện tại. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể tiết kiệm 20-30% ngân sách cho các hoạt động chăm sóc nhưng vẫn gia tăng 200 -300% hiệu suất. Đây được coi là một trong những điểm độc đáo của phiên bản G version.

Hệ thống giúp tăng hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Ảnhh: Getfly

Tính năng KPI cũng được cải tiến: cung cấp template KPI cho các vị trí cơ bản trong doanh nghiệp như giám đốc, quản lý, nhân viên... Giao diện màn hình báo cáo KPI cũng được tối ưu tối đa, dễ nhìn, dễ hiểu giúp nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá KPI phòng ban, cá nhân theo kỳ chọn. Việc đánh giá hiệu suất và năng lực nhân viên đơn giản hơn rất nhiều nhờ việc đồng bộ KPI với bảng lương.

Nói về định hướng phát triển G version, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết hệ thống này là một trong những bước đột phá theo hướng CRM quốc tế. Nền tảng mang nhiều cải tiến, đa ngôn ngữ, đặc biệt những phần như kết nối mở, khả năng tích hợp đa dịch vụ. Khả năng customize ấn tượng do làm chủ công nghệ, phù hợp với xu hướng dịch chuyển, tiến bộ của thế giới.

"Tất cả những điều này sẽ trở thành bước đệm tuyệt vời trên hành trình go global (toàn cầu hóa) của Getfly", ông phân tích.

Minh Huy