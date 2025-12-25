Nâng cấp không gian sống dịp Tết với thiết bị gia dụng hiện đại

Dịp cận Tết, nhiều gia đình trẻ chọn thay mới thiết bị gia dụng hiện đại, an toàn và tiết kiệm điện, nhằm nâng cấp không gian sống và phục vụ sinh hoạt lâu dài.

Dịp cuối năm, tần suất sử dụng các thiết bị trong gia đình tăng cao, những hạn chế của đồ gia dụng đã qua nhiều năm sử dụng như hao điện, vận hành kém ổn định hay thiếu tính năng an toàn càng bộc lộ rõ. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình cân nhắc thay mới để phục vụ nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Chị Thanh Phương (32 tuổi, TP HCM) quyết định nâng cấp gian bếp trước Tết Bính Ngọ 2026. "Dùng lâu mới thấy thiết bị cũ vừa tốn điện, vừa bất tiện. Cuối năm, gia đình tôi quyết định thay mới để dùng ổn định cho nhiều năm sau", chị Thanh Phương nói.

Theo chị Phương, việc mua sắm cuối năm không dàn trải như trước. Thay vì sắm nhiều đồ trang trí hay quần áo, gia đình chị ưu tiên đầu tư các thiết bị gia dụng thiết yếu, dễ sử dụng, tiết kiệm điện và có thiết kế hiện đại. "Bếp gọn gàng hơn, thao tác đơn giản hơn thì sinh hoạt hàng ngày cũng nhẹ nhàng hơn", chị chia sẻ.

Người tiêu dùng trẻ thay đổi hành vi mua sắm khi ưu tiên thiết bị gia dụng có tính thẩm mỹ, nhiều công nghệ thông minh, tiết kiệm thời gian và giúp sinh hoạt gia đình vui khỏe hơn. Ảnh: Livotec

Không riêng gia đình chị Phương, ghi nhận tại các hệ thống điện máy cho thấy "nâng cấp không gian sống" đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ đô thị dịp cận Tết. Những thiết bị có thiết kế trẻ trung, tích hợp công nghệ thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và công sức được ưu tiên hơn các dòng sản phẩm truyền thống.

Anh Lê Hoàng (35 tuổi, Hà Nội) cho biết gia đình anh lựa chọn thiết bị gia dụng dựa trên ba tiêu chí chính là an toàn, tiện lợi và phù hợp không gian sống. "Nhà có con nhỏ nên các yếu tố như an toàn điện, khả năng kiểm soát chất lượng nước hay thiết bị dễ thao tác là ưu tiên hàng đầu. Đầu tư một lần nhưng dùng lâu dài", anh nói.

Theo anh Hoàng, các sản phẩm gia dụng hiện nay không chỉ đáp ứng công năng cơ bản mà còn đóng vai trò như một phần của không gian sống. "Thiết bị đẹp, gọn gàng, màu sắc hài hòa cũng giúp căn bếp trông hiện đại hơn", anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên tư vấn ngành hàng gia dụng tại một hệ thống điện máy lớn ở TP HCM, cho biết nhóm khách hàng từ 27 đến 45 tuổi đang dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới. "Khách trẻ quan tâm nhiều đến thiết kế, mức tiêu thụ điện, độ an toàn và sự tiện lợi khi sử dụng. Dịp cận Tết, các sản phẩm gia dụng tích hợp công nghệ, thiết kế tối giản, giá hợp lý được tìm kiếm nhiều hơn", anh Tuấn nói.

Theo đó, các dòng thiết bị như bếp từ tích hợp chip điều khiển theo công nghệ châu Âu, bình nóng lạnh đạt nhiều cấp tiêu chuẩn an toàn, máy lọc nước bổ sung khoáng và Hydrogen đang nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng đô thị, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Bên cạnh yếu tố công năng và thẩm mỹ, giá thành cũng là tiêu chí được cân nhắc kỹ trong bối cảnh chi tiêu cuối năm tăng cao. Nhiều gia đình trẻ lựa chọn các sản phẩm thuộc phân khúc phổ thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng dài hạn nhưng vẫn đảm bảo cân đối ngân sách.

"Khách hàng thường tranh thủ tiền thưởng Tết để thay mới một vài thiết bị cần thiết. Những sản phẩm có mức giá vừa phải, bảo hành rõ ràng, dễ tiếp cận thường được ưu tiên hơn so với các thương hiệu cao cấp", anh Tuấn cho biết thêm.

Thiết kế trẻ trung- thông minh từ thương hiệu Livotec được người dùng ưa chuộng. Ảnh: Livotec

Theo đại diện thương hiệu Livotec, định hướng phát triển các dòng thiết bị gia dụng của hãng tập trung vào thiết kế trẻ trung, công nghệ phù hợp nhu cầu sinh hoạt hiện đại và mức giá dễ tiếp cận. Các sản phẩm hướng đến nhóm gia đình trẻ mong muốn nâng cấp không gian sống nhưng vẫn kiểm soát tốt chi tiêu dịp Tết. "Với nhiều gia đình, việc đầu tư thiết bị gia dụng dịp cuối năm không chỉ để đón Tết tiện nghi hơn, mà còn là cách chuẩn bị cho một năm mới với nhịp sống gọn gàng, an toàn và chủ động hơn trong sinh hoạt hàng ngày", vị đại diện nói.

(Nguồn: Livotec)