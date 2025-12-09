Nâng cấp cụm Skyled Hà Nội trên trục Võ Nguyên Giáp

Bizman Media hoàn tất nâng cấp hệ thống màn hình Skyled Hà Nội dọc trục Võ Nguyên Giáp, mở rộng diện tích hiển thị và cải thiện chất lượng vận hành.

Theo đại diện Bizman Media, đợt nâng cấp tập trung vào bốn hạng mục chính. Diện tích hiển thị tăng khoảng 40%, góp phần gia tăng độ hiện diện của hình ảnh quảng cáo trên toàn tuyến.

Hệ thống cũng được điều chỉnh, mở rộng tầm quan sát hai chiều, tránh điểm che khuất và tăng tính liền mạch khi phương tiện di chuyển. Bên cạnh đó, đơn vị cải thiện độ sáng lẫn khả năng vận hành để ổn định chất lượng hình ảnh trong nhiều điều kiện thời tiết.

Hệ thống màn hình Skyled Hà Nội vừa mở rộng diện tích hiển thị. Ảnh: Bizman

Võ Nguyên Giáp là một trong những trục đường sang trọng bậc nhất thủ đô, có mật độ phương tiện lớn. Đặc biệt, khu vực trước nhà ga T1-T2 sân bay Nội Bài thường xuyên đón du khách quốc tế, giới tinh hoa, chính khách, doanh nhân.

"Tốc độ di chuyển thực tế thường dao động 20-30 km/h, giúp kéo dài thời gian tiếp cận hình ảnh quảng cáo, tăng khả năng ghi nhớ và mức độ nhận diện với các chiến dịch có yêu cầu cao về tần suất tiếp xúc", đại diện doanh nghiệp lý giải.

Skyled trên đường phố Hà Nội giúp quảng bá hình ảnh, danh tiếng nhãn hàng. Ảnh: Bizman

Hiện Skyled Hà Nội có 80 màn hình trải dài trên tuyến đường có tầm nhìn thoáng, ít bị che khuất. Nhờ mật độ đồng nhất và vị trí đặc thù tại cửa ngõ thủ đô, cụm màn hình ngoài trời này được đánh giá đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ đô thị, đồng thời là "đòn bẩy" cho các chiến dịch quảng cáo cao cấp.

Skyled Hà Nội vốn có nhiều lợi thế như nằm ở vị trí đắc địa, hiển thị dài, liên tục và chất lượng trình chiếu. Bên cạnh đó, định dạng liên tuyến 80 màn hình theo cấu trúc đồng nhất giúp thương hiệu tạo hiệu ứng "bao trùm toàn tuyến", tạo "hành lang thương hiệu" sống động, qua đó giúp doanh nghiệp gia tăng độ nhận diện.

Skyled Hà Nội thường nằm ở vị trí thuận lợi, hiển thị liên tục. Ảnh: Bizman

Trước khi nâng cấp, hệ thống này được nhiều thương hiệu lớn trong ngành bất động sản, hàng không, xây dựng, thời trang... lựa chọn. Đại diện Bizman Media cho rằng cải thiện hạ tầng góp phần củng cố vai trò của Skyled Hà Nội, như nền tảng quảng cáo ở phân khúc cao và khả năng phục vụ nhóm khách mục tiêu ở cửa ngõ thủ đô.

"Chúng tôi kỳ vọng Skyled Hà Nội là ưu tiên hàng đầu cho các chiến dịch cao cấp tại miền Bắc, nhất là giai đoạn bùng nổ quảng cáo dịp cuối năm", đại diện Bizman nói thêm.

Thời gian tới, đơn vị đẩy mạnh đầu tư, chuẩn hóa hạ tầng quảng cáo ngoài trời, vừa đáp ứng nhu cầu truyền thông ngày càng đa dạng, vừa đóng góp vào mục tiêu xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại trên toàn quốc.

Phú Cát