Nâng cao năng lực dược sĩ trong tư vấn bệnh tiêu hóa

Đông đảo dược sĩ bàn luận sôi nổi, cập nhật kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn trong chăm sóc các bệnh tiêu hóa phổ biến, tại Đà Nẵng sáng 26/9.

Sự kiện "Dược sĩ làm chủ chăm sóc bệnh tiêu hóa thường gặp tại cộng đồng" thuộc khuôn khổ hội thảo khoa học "Đúng bệnh, đúng thuốc, đúng tư vấn", do Chi Hội Dược Nhà Thuốc TP HCM, Opella Việt Nam và chuỗi nhà thuốc Long Châu phối hợp tổ chức.

Mở đầu chương trình, đại diện ban tổ chức chỉ ra các bệnh lý tiêu hóa ngày càng gia tăng, trở thành nỗi lo thường trực của nhiều người vì ảnh hưởng sức khỏe thể chất, giảm chất lượng cuộc sống lẫn hiệu suất lao động. Biểu hiện bệnh khá đa dạng - từ rối loạn tiêu hóa nhẹ đến loạt triệu chứng mạn tính như trào ngược dạ dày thực quản, đầy hơi, đau bụng hay rối loạn hệ vi sinh đường ruột...

Là điểm tiếp cận y tế đầu tiên, nhà thuốc trở thành điểm tựa quan trọng với người dân. Trong đó, đội ngũ dược sĩ đảm nhận nhiệm vụ tư vấn thông tin, giải pháp phù hợp, gợi ý cộng đồng cách bảo vệ sức khỏe tiêu hóa mỗi ngày.

TS.BS Đoàn Hiếu Trung nói về đặc điểm aluminium phosphate gel trong điều trị tăng tiết acid dịch vị. Ảnh: Opella Việt Nam

Nhằm nâng cao năng lực tư vấn cho dược sĩ, TS.BS Đoàn Hiếu Trung - Trưởng khoa Lão, nguyên Phó trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đà Nẵng - thuyết trình nội dung "Aluminium phosphate gel: Antacid phù hợp nhiều nhóm bệnh nhân tại nhà thuốc". Ông chỉ ra tình trạng tăng tiết axit dịch vị ngày càng phổ biến trong lối sống hiện đại, không chỉ tác động chất lượng sống mà còn dẫn đến loạt biến chứng nếu không được điều trị đầy đủ.

"Aaluminium phosphate gel có thể đáp ứng các tiêu chí của một antacid lý tưởng: hiệu quả nhanh, kéo dài, ít tác dụng phụ và dễ sử dụng", TS.BS Đoàn Hiếu Trung cho hay.

Tiếp nối hội thảo, Thạc sĩ Mai Diệu Linh - bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Phan Châu Trinh, trình bày chủ đề "Vai trò của bào tử B.Clausii trong dự phòng rối loạn hệ vi sinh đường ruột". Theo cô, B.Clausii không chỉ hiệu quả trong phòng ngừa, điều trị rối loạn vi sinh đường ruột mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch, nhất là trẻ em và trẻ sinh mổ vốn có hệ vi sinh non yếu.

Thạc sĩ, bác sĩ Mai Diệu Linh trình bày vai trò của men vi sinh B.Clausii trong dự phòng rối loạn hệ vi sinh. Ảnh: Opella Việt Nam

Sau bài thuyết trình của hai diễn giả, các dược sĩ bước vào phần thảo luận nhóm và thực hành tình huống, mục tiêu là củng cố kiến thức, rèn dũa kỹ năng, chuyên môn trong hoạt động tư vấn tại nhà thuốc.

Bên cạnh nội dung chuyên môn, đại diện Opella Việt Nam còn giới thiệu hai "trợ thủ" đắc lực, giúp dược sĩ tự tin khi tư vấn giải pháp cho các bệnh lý tiêu hóa thường gặp tại cộng đồng:

Đầu tiên, Phosphalugel (aluminium phosphate gel) hỗ trợ trung hòa axit dịch vị sau 15-30 phút, duy trì hiệu quả đến 6 giờ, phù hợp với nhiều lứa tuổi, kể cả phụ nữ mang thai.

Thứ hai là dòng Enterogermina (Bacillus clausii) hỗ trợ phòng ngừa, trị rối loạn vi sinh đường ruột, tiến tới cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa và miễn dịch.

Đông đảo dược sĩ tham dự hội thảo tại Đà Nẵng. Ảnh: Opella Việt Nam

Chuỗi hội thảo "Đúng bệnh, đúng thuốc, đúng tư vấn" dự kiến mở rộng thêm nhiều chuyên đề, bám sát thực tế. "Qua các chương trình, dược sĩ vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa trang bị thêm giải pháp chăm sóc sức khỏe khoa học, hiệu quả và dễ tiếp cận với cộng đồng", người đại diện nói thêm.

Đông Vệ