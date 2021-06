Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh với Siri

Nếu đang sở hữu iPhone, bạn có thể luyện tập và nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày với trợ lý ảo Siri.

Siri là trợ lý ảo được tích hợp sẵn trên các thiết bị của Apple, giúp người dùng có thể điều khiển thiết bị tìm kiếm hoặc thực hiện công việc bằng giọng nói trực tiếp. Thầy Phạm Thành từ Ms Hoa Giao Tiếp hướng dẫn cách sử dụng Siri vào mục đích học tiếng Anh.

Cách khởi động Siri

Bước 1: Vào ứng dụng Cài đặt trên điện thoại;

Bước 2: Chọn mục Siri & Tìm kiếm;

Bước 3: Ở phần Hỏi Siri, bật tùy chọn Lắng nghe "Hey Siri" hoặc nhấn Home để bật Siri ở các dòng iPhone thiết kế nút Home;

Bước 4: Chọn Ngôn ngữ và Giọng nói của Siri;

Bước 5: Mở Siri bằng cách nói "Hey Siri" hoặc nhấn và giữ nút Home cho đến khi Siri hiện lên;

Bước 6: Hãy thử đưa ra một lệnh bất kỳ và chờ xem Siri sẽ trả lời.

Vì Siri đã được tích hợp sẵn trên iPhone để người dùng điều khiển thông qua giọng nói, bạn có thể tương tác với điện thoại mà không cần chạm vào màn hình. Thay vào đó, bạn chỉ ra lệnh cho Siri thực hiện hoặc hỏi và Siri sẽ trả lời.

Tuy nhiên, để có thể sử dụng được Siri, điện thoại của bạn cần phải kết nối với Internet.

Lý do trợ lý ảo Siri có lợi cho người học tiếng Anh

Tuy Siri không phải một ứng dụng học tiếng Anh trên iPhone, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng chức năng của người trợ lý ảo này để học giao tiếp, biến Siri thành bạn học nghe nói tiếng Anh cùng mình.

Ngoài ra, vì Siri cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ và giọng nói của trợ lý ảo, bạn có thể dễ dàng thay đổi giọng điệu của Siri theo vùng mình muốn luyện tập tiếng Anh cùng (Anh-Mỹ, Anh-Australia, Anh-Anh...).

Sử dụng Siri học tiếng Anh là một cách hiệu quả để tự kiểm tra phát âm của mình vì chỉ khi bạn nói đúng, nói chuẩn, trợ lý ảo này mới có thể nhận dạng và thực hiện lệnh bạn đưa ra. Đặc biệt, đôi khi Siri sẽ khiến bạn bất ngờ với những câu trả lời nằm ngoài dự đoán của bạn.

Học từ vựng: khi bắt gặp từ mới, bạn có thể yêu cầu Siri giải thích nghĩa của từ đó (Ví dụ: What does "automobile" mean?) hay yêu cầu Siri tìm kiếm hình ảnh minh họa cho từ đó (Ví dụ: Show me a picture of a pear).

Luyện tập phát âm: ngoài việc kiểm tra phát âm bằng cách xem lại nội dung được hiển thị trên màn hình do Siri ghi lại có khớp với những gì mình muốn truyền tải hay không, bạn cũng có thể hỏi Siri cách phát âm của một từ bất kỳ. Để hỏi Siri cách phát âm một từ nào đó, hãy đánh vần từ đó và Siri sẽ phát âm từ đó cho bạn (Ví dụ: How do you pronounce b-u-d-g-e-t?).

Thực hành chào và đặt câu hỏi: gần như tất cả các cuộc hội thoại đều bắt đầu bằng câu chào hỏi hoặc vài câu chuyện phiếm. Nếu bạn hỏi Siri những câu như "What’s up?" hay "What’s new?", bạn sẽ nhận được câu trả lời theo cả nghìn kiểu khác nhau. Dù Siri không thể liên tục đối thoại cùng người dùng, người trợ lý ảo này gần như luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi (Ví dụ: Where are you from? How old are you? What’s your favorite movie?).

Siri rất thông minh, ngoài những câu hỏi đơn giản như trên, bạn có thể sáng tạo và hỏi Siri bất kỳ điều gì mình muốn.

Vũ Thuỷ