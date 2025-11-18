Nâng cao công tác an ninh tại chợ đầu mối Bình Điền

TP HCMLực lượng an ninh tại chợ Bình Điền túc trực 24/7, sát cánh tiểu thương nhằm giải quyết nhanh và hiệu quả nhất các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, cháy nổ.

Khu thương mại Bình Điền nằm ở cửa ngõ Tây Nam TP HCM có diện tích rộng hơn 65 ha, kết nối vựa nông sản của đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM - thị trường tiêu thụ hàng đầu cả nước. Chợ Bình Điền ghi nhận lượng hàng hóa trung chuyển lên tới trên 2.500 tấn mỗi ngày đêm, giá trị giao dịch bình quân khoảng 130 tỷ đồng và tạo cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 lao động.

Chợ đầu mối có đặc thù hoạt động phần lớn về đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Vì thế, Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền (thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên SATRA) chú trọng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa không chỉ cho TP HCM mà cả nhiều tỉnh, thành lân cận.

Chợ Bình Điền, chợ đầu mối có quy mô lớn hàng đầu cả nước. Ảnh: SATRA

"Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm là các tiêu chí hàng đầu tại chợ Bình Điền nhằm đảm bảo các hoạt động luôn an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung ứng nguồn lương thực, thực phẩm xanh, sạch, an toàn vệ sinh cho TP HCM và các vùng Đông, Tây Nam Bộ, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm", ông Phan Anh Nguyên, Phó giám đốc Công ty Chợ Bình Điền cho biết.

Trung tâm giám sát an ninh túc trực 24/7

Lực lượng an ninh tại chợ Bình Điền đảm bảo túc trực 24/7 trên địa bàn. Ông Nguyên cho biết, lực lượng an ninh chợ thường xuyên phối hợp lực lượng công an, an ninh cơ sở địa phương tuần tra, kiểm soát và sẵn sàng hỗ trợ xử lý các tình huống phức tạp. Chợ bố trí lực lượng an ninh bảo vệ, kết hợp gần 400 camera giám sát tình hình an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các mục tiêu trọng điểm và nhiều chốt ra, vào chợ. Ngoài ra, Công ty Chợ Bình Điền đóng góp với địa phương triển khai hệ thống camera giám sát tại tuyến đường, khu dân cư giáp ranh chợ trên tinh thần "xã hội hóa", qua đó nâng cao hiệu công tác đảm bảo an ninh trật tự trên toàn khu vực chợ.

Từ hệ thống camera giám sát, các dữ liệu hình ảnh tại chợ sẽ được cập nhật liên tục. Nhờ vậy, tất cả vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ xảy ra tại chợ đều được ban lãnh đạo phòng An ninh - Phòng cháy chữa cháy trong ca trực phát hiện kịp thời, đưa ra phương án xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Thông qua kế hoạch liên tịch được ký kết giữa Công ty Chợ Bình Điền và công an địa phương, phòng An ninh - Phòng cháy chữa cháy của công ty gắn kết chặt chẽ Công an phường Bình Đông kịp thời ngăn chặn, truy bắt và xử lý các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn chợ. Hoạt động góp phần tạo điều kiện cho bà con thương nhân yên tâm kinh doanh, phát triển kinh tế cho thành phố.

Lực lượng an ninh túc trực ngày đêm, giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy... tại chợ Bình Điền Ảnh: SATRA

Mới đây, Công an phường Bình Đông và đội an ninh trật tự - phòng cháy chữa cháy Công ty Chợ Bình Điền sau 5 giờ phối hợp truy bắt đối tượng Trần Minh Tân đã thu hồi và hoàn trả số tiền 118 triệu đồng cho thương nhân đang kinh doanh tại chợ.

Tại buổi lễ tuyên dương hai đơn vị đạt "thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại chợ", ông Lâm Quốc Thanh - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc SATRA, khẳng định: "SATRA luôn quan tâm và đồng hành các đơn vị trực thuộc trong công tác đảm bảo an ninh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với phát triển bền vững của Tổng công ty".

Lễ tuyên dương tập thể có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn chợ Bình Điền, đầu tháng 11. Ảnh: SATRA

Bên cạnh triển khai "trung tâm giám sát an ninh", Công ty Chợ Bình Điền còn quan tâm nâng cấp hệ thống chữa cháy kết hợp với xe chữa cháy di động giúp lực lượng an ninh - phòng cháy chữa cháy phản ứng kịp thời, hiệu quả với tình huống hỏa hoạn tại chợ. Vốn sầm uất, đa dạng về hàng hóa, phương tiện, vật dụng..., chợ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nhất là vào mùa khô. Vì vậy, công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị phòng cháy và tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ luôn được ban giám đốc công ty chú trọng.

An ninh chợ được quản trị theo hướng áp dụng công nghệ, kết hợp sự đồng thuận, thống nhất cao của ban đại diện thương nhân chợ và các ban đại diện thương nhân nhà lồng cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng địa phương. Điều này giúp chợ Bình Điền từng bước xây dựng mô hình của một chợ đầu mối văn minh, hiện đại.

Mô hình chợ đầu mối kiểu mẫu

Bên cạnh công tác an ninh, ban lãnh đạo Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền còn triển khai nhiều giải pháp hướng đến mô hình quản trị hiện đại, chuẩn hóa các hoạt động giao thương. Ngay từ những ngày đầu chợ đi vào hoạt động, ngoài việc quy hoạch bố trí khu vực kinh doanh hợp lý, tách biệt các nhóm hàng để tránh lây nhiễm chéo, ban lãnh đạo Công ty Chợ Bình Điền đã xác định công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Công ty đã thành lập phòng chuyên môn phụ trách vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường với đội ngũ kỹ sư chuyên môn để giám sát chất lượng tất cả mặt hàng thực phẩm kinh doanh tại chợ.

Bên cạnh đó, Chợ Bình Điền cũng tích cực tham gia các chương trình phát triển chuỗi thực phẩm an toàn do thành phố triển khai. Hiện nay, Bình Điền tham gia các chuỗi thực phẩm an toàn như: chuỗi thịt heo, thịt gà, trứng gà và rau củ quả. Hàng hóa tại các chuỗi hiện cung cấp cho mảng kinh doanh của công ty, thông qua việc sơ chế, đóng gói thực phẩm, đã có mặt tại hệ thống các bếp ăn công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học, nhà hàng, khách sạn...

Mặt hàng thực phẩm tươi sống tại chợ Bình Điền. Ảnh: SATRA

Ban điều hành Chợ Bình Điền còn kết hợp các tiểu thương đưa ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại chợ. Hệ thống ôxy cung cấp cho nhà lồng tôm - cá sử dụng điện thay thế toàn bộ máy dầu với sự hỗ trợ từ phía tiểu thương đã được đưa vào hoạt động. Ban điều hành cũng ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý hàng hóa tại chợ, như xây dựng trạm thu phí tự động không dừng; áp dụng vòng nhận diện truy xuất nguồn gốc, mã QR và dấu kiểm định của Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP HCM với thịt gia súc, gia cầm; mở rộng truy xuất đối với nhóm rau củ, thủy sản. Chợ cũng niêm yết công khai giá dịch vụ bốc xếp và giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo an ninh, tránh tình trạng chèn ép bà con tiểu thương.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Công ty quản lý và kinh doanh Chợ Bình Điền ước đạt 72% kế hoạch năm. Kết quả này đến từ nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo chợ trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay.

Hiện tại là mùa cao điểm chuẩn bị hàng hóa cho giai đoạn mua sắm cuối năm. Ban lãnh đạo chợ cho biết đã lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa chất lượng với giá cả ổn định cho người dân thành phố.

Hoàng Anh