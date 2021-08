Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán trong cuộc cách mạng 4.0

VACPA và ACCA vừa tổ chức hội thảo online chia sẻ kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo ngành kế toán, kiểm toán và tài chính theo chuẩn đầu ra quốc tế.

Ngày 12/8 tại TP HCM, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) đã phối hợp tổ chức chương trình hội thảo trực tuyến "Đổi mới chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0".

Hội thảo nhằm đem đến cho các nhà quản lý, giảng viên Việt Nam cơ hội giao lưu và thảo luận với các giáo sư, giảng viên người Việt có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, xây dựng, thẩm định giáo trình chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính đến từ các trường đại học của Anh, Australia và NewZealand. Đó là Đại học East London, Đại học Roehampton, Đại học Monash, Đại học Macquarie, Đại học New South Wales, Đại học RMIT và Đại học Wellington.

Các điểm nhấn quan trọng của chương trình, Giáo sư Cameron Trương - Giảng viên bộ môn Kế toán, ĐH Monash, Australia chia sẻ về ứng dụng công nghệ trong giáo trình kế toán kiểm toán tại Australia; Tiến sĩ Châu Dương, ĐH East London có bài chia sẻ về sự ảnh hưởng của Covid-19 đến việc chuyển đổi hình thức dạy và học ở Anh; và các chia sẻ từ đại diện khác của 7 trường đại học nước ngoài cùng tham gia hội thảo.

Hội thảo trực tuyến khởi động một diễn đàn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra giữa các trường đại học quốc tế với các trường đại học Việt Nam, cũng như với doanh nghiệp, người làm nghề kế toán, kiểm toán, tài chính ở Việt Nam, khu vực và toàn cầu từ mạng lưới của hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế.

Năm 2019, Ngân hàng thế giới (WB) cũng đánh giá chương trình đào tạo kế toán các trường đại học tại Việt Nam so với chuẩn mực đào tạo kế toán quốc tế, lấy chương trình đào tạo ACCA làm đối tượng so sánh. WB đề xuất chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán Việt Nam cần bổ sung chuẩn mực lập báo cáo tài chính IFRS, chuẩn mực kiểm toán quốc tế, đạo đức, giá trị và thái độ nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ. Đồng thời, khuyến nghị chuẩn đầu ra, chương trình và phương pháp đào tạo đại học cần thiết kế phù hợp với khung năng lực do các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán xây dựng.

ACCA là hội nghề nghiệp quốc tế tại Việt Nam được công nhận trong khung trình độ quốc gia Anh: hoàn thành toàn bộ chương trình tương đương cao học, hoàn thành 9 môn đầu tương đương cử nhân, hoàn thành 3 môn đầu tiên tương đương hết năm nhất đại học.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng, Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đại học cho rằng, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo cho khối ngành tài chính - kế toán, đổi mới chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam là nhiệm vụ chiến lược đòi hỏi thời gian, nguồn lực đầu tư lâu dài và sự chung tay của nhiều bên. Bên cạnh đó, sự phối hợp hiệu quả giữa trường đại học và các doanh nghiệp, với những người làm nghề tâm huyết ở Việt Nam, trong khu vực và toàn cầu từ mạng lưới của hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế là rất cần thiết.

Tiến sĩ Vũ Đức Chính - Cục trưởng, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính, cũng phát biểu tại hội thảo: "Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả của chương trình phối hợp, tổ chức thi giữa Bộ tài chính và ACCA từ năm 2007 đến nay. Từ đó tạo điều kiện cho Kiểm toán viên, Kế toán viên và các chuyên gia tài chính được đào tạo theo chuẩn quốc tế ACCA có hiểu biết về pháp luật Việt nam. Đến nay, chương trình đã có gần hơn 10.000 người theo học, trong đó có nhiều người hoàn thành chương trình và trở thành hội viên của ACCA".

Cùng với sáng kiến phổ cập chứng chỉ IFRS ở các trường đại học của VACPA và ACCA, Tiến sĩ Vũ Đức Chính mong rằng hai hội tiếp tục nỗ lực, cùng với sự phối hợp giúp đỡ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các doanh nghiệp, các cơ cở đào tạo trong và ngoài nước, duy trì diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo. Qua đó đóng góp thiết thực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán kiểm toán và tài chính trong tương lai, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Trong khi đó, ông Phạm Sỹ Danh, Chủ tịch VACPA, cho rằng diễn đàn là nơi tiếp nhận các tri thức khoa học và các thông tin mới về xu thế phát triển nghề nghiệp; trao đổi và chia sẻ các kinh nghiệm đổi mới chương trình đào tạo giữa các trường đại học quốc tế với các trường đại học Việt Nam tập trung vào hai khía cạnh nổi bật nhất, đó là nội dung đào tạo về công nghệ và tính ứng dụng vào môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

"Đó sẽ là những tham vấn quý giá để hỗ trợ Việt Nam từng bước có được một chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính phù hợp với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0", ông Phạm Sỹ Danh khẳng định.

Bà Nguyễn Thụy Minh Châu - Trưởng đại diện ACCA tại Việt Nam chia sẻ thêm, hội thảo lần này là bước khởi đầu cho một diễn đàn để chia sẻ các sáng kiến đổi mới chương trình đào tạo của ngành kế toán, kiểm toán và tài chính. ACCA Việt nam sẽ cùng các bên duy trì diễn đàn này thông qua các hoạt động thường kỳ, bên cạnh đó là cam kết hỗ trợ các trường đại học Việt Nam trong các dự án khác nhau, đặc biệt là đưa Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính của ACCA và VACPA (CertIFR) vào chương trình đại học trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các trường đại học Việt Nam trong quá trình đổi mới chương trình đào tạo, góp phần tạo ra nguồn nhân sự đáp ứng các yêu cầu ngày càng nâng cao của doanh nghiệp", bà Nguyễn Thuỵ Minh Châu khẳng định.

