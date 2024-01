Nạn trộm ôtô hoành hành ở Canada

Nạn trộm xe tăng mạnh trong thời gian gần, có thể dính líu tội phạm có tổ chức, khiến giới chức Canada tổ chức hội nghị tìm cách đối phó.

Chỉ trong đêm 21/1, 7 ôtô bán tải Ford đã bị đánh cắp tại ba điểm ở trung tâm Ontario. Đây là những vụ trộm mới nhất trong làn sóng trộm xe ở Canada, gia tăng vài năm qua kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Số vụ trộm ở tỉnh Quebec, Ontario tăng 50% trong năm 2022, Atlantic Canada tăng 34% cùng kỳ.

Số liệu của Hiệp hội Thuê mua và Tài chính Canada (CFLA) cho thấy số vụ trộm ôtô ở Toronto tăng 300% trong giai đoạn 2015-2022. Toronto ghi nhận hơn 9.600 ôtô bị trộm trong năm 2022. CFLA cho biết cứ 6 phút lại có một xe bị trộm ở Canada.

Xe ôtô di chuyển tại Montreal, Canada, ngày 13/6/2023. Ảnh: AFP

Các thống kê khác cho thấy nguyên nhân có thể do nhu cầu ôtô và phụ tùng gia tăng, bởi ngành công nghiệp ôtô bị ảnh hưởng do gián đoạn chuỗi cung ứng. Trong khi đó, kẻ trộm am hiểu công nghệ cũng dễ dàng bẻ khóa ôtô thông minh hơn.

Hoạt động trộm xe cũng xảy ra trên quy mô lớn, khi các băng đảng trộm ôtô hợp tác với các nhóm tội phạm có tổ chức. Giới chức Canada cho hay xe ăn trộm có thể được sử dụng để phạm tội, sau đó bị phá hủy, hoặc có thể được gửi đến Trung Đông và châu Phi.

Gần đây, một người đàn ông ở Toronto đã sử dụng thiết bị định vị thông minh để theo dõi ôtô của mình, vốn bị trộm ở trước gara. Người này đã mất một xe trước đó, trong cùng một năm.

Dữ liệu từ thiết bị cho thấy ôtô được đưa đến một bãi để toa tàu, sau đó đến cảng Montreal, rồi đến một cơ sở xử lý ôtô qua sử dụng ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Trước đó, giới chức Canada phát hiện nhiều xe bị đánh cắp ở nước này ở châu Phi và Trung Đông, một số vẫn còn giấy tờ đăng ký tại Canada, được rao qua nhiều kênh trực tuyến và mạng xã hội với giá ngang ngửa trên thị trường. Ottawa tin rằng lợi nhuận bán xe ăn trộm có thể nhằm tài trợ cho các hoạt động mua bán ma túy trong nước, khủng bố quốc tế...

Hành trình di chuyển của chiếc ôtô bị trộm của người đàn ông Toronto. Đồ họa: CBC

Hồi đầu tuần, đảng Tự do Canada tuyên bố tổ chức hội nghị quốc gia về ứng phó nạn trộm ôtô. Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 8/2 sẽ quy tụ giới chức các tỉnh, quan chức trong ngành, cùng nhau thảo luận đưa ra giải pháp.

Tháng 5/2023, giới chức Ontario tuyên bố đầu tư 51 triệu USD trong ba năm tới để chống nạn trộm xe, trong đó thành lập các đơn vị điều tra, truy tố tội phạm trộm cắp. Nhưng nhiều người Canada cho rằng cần nhiều hành động ở cấp liên bang.

Các chuyên gia cũng cho biết cần nâng cao nhận thức về nạn trộm ôtô và cập nhật Quy định An toàn Phương tiện Cơ giới liên bang, vốn chưa cập nhật từ năm 2007, trước thời đại ôtô công nghệ.

"Tội phạm hiện lợi dụng các điều luật lỗi thời, dễ dàng khai thác những lỗ hổng này nhanh chóng", Bryan Gast, điều tra viên của Hiệp hội Equite, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các công ty bảo hiểm Canada chống gian lận, cảnh báo.

Đức Trung (Theo National Post)