Nạn trộm cắp ở khu nhà giàu Mỹ

Từng là chốn an cư bình yên của giới tinh hoa, khu Sharon Heights (vùng vịnh San Francisco) giờ chìm trong bất an khi kẻ gian liều lĩnh đột nhập ngay lúc gia chủ đang ăn tối.

Nằm nép mình bên Đại học Stanford, khu Sharon Heights (Menlo Park, California) nổi tiếng với những con đường rợp bóng cây. Nơi đây quy tụ các dinh thự hàng chục triệu USD của giới giám đốc công nghệ, các nhà đầu tư mạo hiểm và những "huyền thoại" khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, cuộc sống ở đây đang trở nên bất an hơn bao giờ hết. Bất chấp hệ thống an ninh tối tân, các cư dân giàu có giờ đây phải sống trong cảnh lo sợ đạo chích ngang nhiên đột nhập.

Bà Maya Sewald, người đã gắn bó với khu phố 40 năm, kể lại trải nghiệm kinh hoàng của gia đình hàng xóm. Tối hôm đó, cô con gái đang tuổi vị thành niên của họ đi dọc hành lang thì thót tim chạm trán một gã đàn ông cao lớn, bịt mặt kín mít chỉ cách vài bước chân. Trong vài giây tĩnh lặng nghẹt thở, hai bên trừng mắt nhìn nhau. May mắn thay, kẻ đột nhập chọn cách quay lưng bỏ chạy.

"Sẽ đến lúc ai đó phải vớ lấy vũ khí để tự vệ ngay trong nhà mình. Viễn cảnh ấy thực sự ám ảnh tất cả chúng tôi", bà Maya bày tỏ.

Sharon Heights, khu nhà giàu ở Menlo Park, California đang xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp. Ảnh: Sfgate

Sự táo tợn của các băng nhóm này đã đạt mức độ khó tin. Theo các nạn nhân, bọn trộm thường rình rập vào đúng giờ ăn tối (từ 17h30 đến 20h). Trong lúc cả gia đình đang quây quần ở phòng ăn phía trước, chúng lẻn vào từ hông nhà, dùng công cụ đập vỡ vụn cửa kính chỉ trong chớp mắt.

Không màng đến TV hay đồ điện tử cồng kềnh, chúng lao thẳng vào phòng ngủ chính, cạy ngăn kéo và vét sạch túi xách hàng hiệu, đồng hồ, trang sức đắt tiền. Toàn bộ quá trình từ lúc kính vỡ đến khi tẩu thoát chỉ diễn ra trong 3 phút, khiến cảnh sát không kịp trở tay. Các chuyên gia an ninh lý giải, những món đồ nhỏ gọn như đồng hồ Rolex hay túi xách Hermes Birkin có thể dễ dàng được bán trên thị trường chợ đen với giá cao, lại rất khó bị truy vết so với các thiết bị điện tử thông minh có gắn chip định vị.

Thủ đoạn này giáng một đòn mạnh vào cảm giác an toàn của giới tinh hoa. "Nhà là nơi trú ẩn cuối cùng. Khi bạn đang ở trong nhà mà vẫn bị đe dọa, mọi thứ rất dễ chuyển thành bạo lực", ông Brian Kissel, một cư dân lâu năm lo ngại.

Tại một cuộc họp khẩn với người dân, ông Ray Mueller, giám sát viên Hạt San Mateo, tiết lộ thủ đoạn tinh vi của băng nhóm. Chúng thường lái xe sang để dễ dàng hòa vào khu nhà giàu, sau đó tấp vào bãi đỗ xe của siêu thị gần đó để lén tráo biển số giả nhằm vô hiệu hóa camera an ninh.

Thực tế, khu vực này từng hứng chịu nhiều đợt sóng trộm cắp kể từ đại dịch, với đỉnh điểm là 33 vụ vào tháng 8/2020 và 36 vụ trong tháng 1/2024. Bước sang năm 2026, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đại diện Sở Cảnh sát Menlo Park xác nhận chỉ trong hơn hai tháng đầu năm nay, đã có 13 vụ đột nhập chớp nhoáng xảy ra.

Để lấy lại sự bình yên, giới chức đang tính dùng "công nghệ trị công nghệ". Một đề xuất nhận được nhiều sự ủng hộ là triển khai phi đội máy bay không người lái (drone) tuần tra. Hồi tháng 1, tại thành phố lân cận Redwood City, một chiếc drone đã bay vút đến hiện trường vụ trộm ngay khi có tin báo, bám sát nghi phạm từ trên cao cho đến khi cảnh sát tóm gọn.

"Đó phải là một cuộc chiến tổng lực. Từ việc giăng lưới bằng camera, drone, cho đến sự cảnh giác cao độ của từng người hàng xóm. Có như vậy, chúng tôi mới mong bảo vệ được tổ ấm của mình", ông Kissel đúc kết.

Bảo Nhiên (Theo SFGATE)