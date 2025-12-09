Nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc: 'Sau tiếng rầm, nhiều người nằm bất động'

Sau tiếng "rầm" lúc 4h sáng, ông Nguyễn Văn Hạnh bò dậy trong khoang xe tối om đầy kính vỡ, lờ mờ thấy nhiều người nằm bất động, trong đó có vợ mình.

Sáng 9/12, tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cáng cứu thương liên tục được đẩy vào khu cấp cứu. Một số nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tỉnh táo nằm điều trị ở phòng ngoài, nhiều người khác được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu do chấn thương nặng.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, 55 tuổi, bác cô dâu, cho biết chuyến xe gặp nạn chở 13 người trong gia đình từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình sau tiệc báo hỉ của cô dâu Vũ Thị Đông, 23 tuổi, trú xã Hải An, Ninh Bình, và chú rể Hoàng Văn Trung, 23 tuổi, quê Lâm Đồng, hiện làm việc tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Hạnh kể lại vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hà

Chiếc xe khách 16 chỗ được thuê từ ngày 5/12, do anh Phạm Văn Kiều, 39 tuổi, họ hàng bên cô dâu, điều khiển. Trên xe có thêm một tài xế để thay nhau lái đường dài. Sau tiệc hỉ ngày 7/12, cả đoàn nghỉ lại một ngày rồi lên xe trở về lúc 18h ngày 8/12.

Xe rời xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng khi trời chập tối. Khi vừa xuất phát, trong khoang còn khá rộn ràng. Mọi người dù thấm mệt vẫn nói chuyện râm ran. Cô dâu và chú rể ngồi ở dãy ghế giữa, vẫn hỏi han sức khỏe người thân.

Xe chạy càng về đêm, tiếng nói chuyện thưa dần rồi tắt hẳn. Ông Hạnh nằm ở hàng ghế cuối, nhìn ánh đèn mờ qua cửa kính rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Khoảng 4h sáng 9/12, ông choàng tỉnh vì một tiếng "rầm" dội lên trong khoang xe. Cú va chạm mạnh khiến cơ thể ông bị hất về phía trước, ngực đau nhói, tai ù đặc trong vài giây đầu. Xe mất điện, khoang xe tối om. Ông nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng người kêu cứu chồng chéo.

Khi định thần lại, ông Hạnh lờ mờ thấy đồ đạc và người la liệt khắp sàn. Có người còn cử động, rên yếu ớt. Có người nằm bất động, không phản ứng. Trong khoang xe có mùi khét nồng, khó thở. Ông cố cử động thì thấy ngực đau nhói. Ông gọi tên vợ nhưng không nghe tiếng trả lời.

"Tôi đẩy cửa sau không mở được, cửa bên hông cũng kẹt. Dù rất đau, tôi cố bò ngược lên phía trước, lần theo khung ghế rồi trèo qua kính trước ghế lái để ra ngoài", ông Hạnh kể.

Phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Khi đặt chân xuống mặt đường cao tốc lạnh buốt, ông mới nhận ra phần đầu xe đã bẹp dúm, kim loại xoắn méo, nhiều cạnh sắc lộ ra. Ông bị chấn thương lách và gãy xương sườn số 6 bên trái.

Sau ông Hạnh, anh Nguyễn Văn Ninh, 29 tuổi, bồng con gái nhỏ chui qua kính chắn gió vỡ nham nhở ra ngoài. "Tôi tỉnh dậy vì tiếng va mạnh, kính bắn đầy mặt và người. Việc đầu tiên là ôm chặt con", anh kể. Hai cha con chỉ bị xây xát nhẹ.

Những người đã ra ngoài không thể quay lại trong xe vì dưới chân là kính vỡ, phần đầu xe biến dạng với nhiều cạnh kim loại sắc nhọn. Đoạn cao tốc nơi xảy ra tai nạn thưa nhà dân, xung quanh tối và gió thốc mạnh từng cơn. Trong khoang xe, có tiếng gọi nhau, có tiếng đáp yếu ớt, cũng có người không còn phản ứng.

Vợ chồng cô dâu Đông ngồi hàng ghế giữa, bị thương ở vai và vùng ngực nhưng mắc kẹt trong khoang xe biến dạng. Bên ngoài, tài xế xe đầu kéo cùng những người thoát nạn liên tục gọi điện báo lực lượng cứu hộ.

Hình ảnh camera ghi lại xe khách trước khi tai nạn, nhiều người không thắt đai an toàn. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Khoảng hơn 30 phút sau, công an và lực lượng cứu nạn có mặt. Trong ánh đèn xe chuyên dụng, lực lượng cứu hộ dùng thiết bị cắt phá cửa sau, cửa hai bên hông, lần lượt đưa từng nạn nhân ra ngoài. Xe cứu thương đỗ sẵn trên cao tốc, liên tục đưa người bị thương đến bệnh viện.

Trong số những người đang điều trị, lái xe Phạm Văn Kiều bị chấn thương sọ não và vỡ đầu trên xương chày. Ngoài một nạn nhân bị thương nhẹ, 7 người khác bị thương nặng, gồm chấn thương sọ não, gãy xương hàm mặt, dập phổi, gãy xương sườn, nhiều vết thương vùng mặt.

Theo dữ liệu của cảnh sát giao thông, lúc 4h11, ngay trước tai nạn, xe khách biển Hà Nội chạy hướng Nam - Bắc trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, chạy 93 km/h. Khoảng một phút sau, xe khách tông vào đuôi rơ moóc của xe đầu kéo biển Hải Phòng do tài xế Bùi Mạnh Thắng, 43 tuổi, điều khiển.

Ba người tử vong tại chỗ là chị Lê Thị Đông và anh Vương Văn Tỉnh, cùng 37 tuổi, xã Hải Tiến; cụ Hoàng Thị Vóc, 76 tuổi, xã Hải Quan. Bà Trần Thị Vinh, 51 tuổi, xã Hải Thịnh, tử vong tại bệnh viện do đa chấn thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hà

Trong sáng 9/12, lãnh đạo phường Tam Kỳ và đại diện Bộ chỉ huy Quân sự Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Cục Cảnh sát giao thông xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế xe khách thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách và tốc độ an toàn, đồng thời để hành khách không thắt dây an toàn. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Đà Nẵng thụ lý, tiếp tục điều tra.

Nguyễn Đông