Nạn nhân vụ đâm xe ở Quảng Trị: 'Xe lao quá nhanh, không ai kịp tránh'

Từ quốc lộ 9, mất khoảng 4 giây xe tải ủi bay hàng loạt xe máy và ki-ốt rồi tông vào cửa hàng sửa đồng hồ ở chợ Tân Long làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa với vết thương ở ngực, anh Hồ Văn Phan, 22 tuổi, trú xã Tân Lập, cho hay gia đình trồng hơn 200 bụi chuối, cứ chiều là thu hoạch để sáng mang đến chợ Tân Long bán. Hơn 7h ngày 17/9, anh chở 8 buồng chuối bằng xe máy tới ngã ba quốc lộ 9 giao với tỉnh lộ 586, trước chợ Tân Long.

Khu vực ngã ba đường rộng khoảng 2.000 m2 từ hơn 10 năm nay là nơi mua bán chuối của người dân quanh vùng. Vỉa hè trước chợ là dãy ki-ốt tạm dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn, chuyên bán đồ ăn sáng, rau quả. Khi anh Phan tới, đã có vài chục người chở chuối đến giao dịch.

Hồ Văn Phan đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa với vết thương ở ngực. Ảnh: Đắc Thành

Đến khoảng 7h45, chợ đang đông đúc thì bất ngờ xe tải chở hàng từ hướng Đông Hà lên cửa khẩu Lao Bảo lao vào nhóm người bán chuối, húc đổ 5 xe máy, hất văng các buồng chuối xanh ra xa cả chục mét. Xe tải sau đó leo lên bậc thềm chợ cao hơn mặt đường nửa mét, húc đổ dãy ki-ốt tạm và chỉ dừng lại khi tông vào cửa hàng sửa chữa đồng hồ thuộc tòa nhà chính của chợ.

"Khung cảnh hỗn loạn, người la hét, người bất động và tử vong. Tôi thấy xe tải lao đến, nhưng vì phóng quá nhanh nên không thể tháo chạy", anh Phan nói. Anh bị hất văng xa hai mét, nằm dưới lòng đường quốc lộ 9, ngực đập mạnh xuống đường, người trầy xước. Xe máy bị vò nát, nằm dưới gầm xe tải.

Nằm điều trị cùng phòng với anh Phan, ông Lê Văn Phước, 48 tuổi, bị băng bó nửa khuôn mặt, phải khâu bốn mũi. Làm nghề sửa đồng hồ gần 20 năm ở chợ Tân Long, ông quá quen với cảnh tấp nập mua bán chuối ở lòng đường trước chợ, cũng chứng kiến nhiều vụ va chạm, nhưng không "kinh hoàng" như lần này.

Anh Lê Văn Phước bị băng bó gần nửa khuôn mặt do một mảnh kính văng trúng. Ảnh: Đắc Thành

Lúc 7h45 ngày 17/9, ông vừa mở cửa ki-ốt, bày hàng vào tủ kính thì thấy "xe tải lao như tên bắn" về phía mình. "Chỉ mất khoảng 4 giây để xe tải lao từ quốc lộ 9 vào cửa hàng của tôi", ông Phước giải thích việc nhìn thấy tai nạn mà không thể tránh. Xe tải đâm vào tủ kính trưng bày đồng hồ, mảnh kính văng tung tóe. Một mảnh văng trúng mặt ông Phước, cắt một đường dài, máu chảy ướt đẫm áo.

"Nếu xe tải tiến thêm gần một mét, ủi vào bức tường tòa nhà, rất có thể tôi đã không còn", ông nói.

20 phút sau tai nạn, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa cùng xe cấp cứu đã tới hiện trường. Bác sĩ đánh giá anh Phan, ông Phước bị thương nhẹ, có thể chờ đợi, phải ưu tiên chở bệnh nhân nặng trước. Gần 9h, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Hướng Hóa, cách hiện trường khoảng 8 km.

Không một ai kịp phản ứng khi xe tải tông vào chợ làm 3 người chết Hiện trường vụ tai nạn ở xã Lao Bảo sáng 17/9. Video: Đắc Thành

Trong số nạn nhân có vợ anh Hồ Văn Vi, quốc tịch Lào. Nhà anh ở biên giới, giáp với xã Lao Bảo. Nhiều năm qua, anh trồng hơn 200 bụi chuối, thường chở qua chợ Tân Long bán. Sáng 17/9, anh Vi chở vợ Hồ Thị Bé đang mang thai hơn 8 tháng và 8 buồng chuối đến chợ. Họ dự định bán chuối lấy tiền mua đồ cho con 2 tuổi và đứa trẻ sắp sinh.

Anh Vi đứng bán chuối ở đoạn tỉnh lộ 586, cách quốc lộ 9 khoảng 30 m. "Vợ đứng với tôi một lúc thì đi mua bánh về ăn sáng, nhưng đi được khoảng 20 m thì bị xe tải đâm", anh vừa nói vừa khóc. Bỏ xe chuối, anh lao đến thấy vợ mắc kẹt ở phía đầu xe tải, mọi người cố gắng kéo ra nhưng vợ đã tử vong.

Theo chính quyền xã Lao Bảo, tai nạn làm 3 người chết (hai người Lào, một người Việt ở xã A Dơi), 9 người bị thương. Trong đó, 3 người chấn thương sọ não, gãy chân, dập lồng ngực, phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị; 6 người tổn thương vùng bụng, đầu, lưng, chân... đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Hồ Văn Vi mất vợ sau tai nạn. Ảnh: Đắc Thành

Xe tải gây tai nạn mang biển kiểm soát Nghệ An do ông Trần Minh Hoàng, 52 tuổi, trú TP HCM, điều khiển. Ông Hoàng lấn làn và bị mất phanh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế âm tính với nồng độ cồn và ma túy. Hiện người này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, đã đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ ban đầu gia đình có người tử vong. Xã Lao Bảo hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương nặng 3 triệu đồng, người bị thương nhẹ 2 triệu đồng.

Quốc lộ 9 lên cửa khẩu quốc tế Lao Bảo dài 83 km, có hai làn xe, đi qua nhiều đồi núi, khúc cua khúc khuỷu. Đoạn xảy ra tai nạn cách cửa khẩu khoảng 10 km, mặt đường dốc, hai bên nhà cửa dày đặc, tốc độ tối đa 50 km/h.

Mỗi ngày tuyến đường này có hàng nghìn xe tải, xe container qua lại. Tỉnh Quảng Trị cũ từng đề xuất xây dựng cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, mở rộng quốc lộ 9 để đáp ứng nhu cầu giao thương với Lào qua cửa khẩu Lao Bảo.

Đắc Thành